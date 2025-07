No vamos a fracasar en sistema de salud… se debe atender a quien menos tiene: Sheinbaum

Atención con dignidad y a quien menos tiene , fue el compromiso que dijo tener la presidenta Claudia Sheinbaum, al mejorar el sistema de salud en el país, ello a pesar de las quejas constantes por la falta de atención y medicamentos en las instituciones públicas.

Al encabezar la inauguración del Hospital Materno Infantil en Coatzacoalcos, Veracruz, la Primera Mandataria aseguró que este instituto, es un símbolo del trabajo de la llamada, Cuarta Transformación, para acercar tratamiento, insumos y un trato humano a pacientes, por lo que lanzó un mensaje a la oposición enfatizando, su estrategia no fracasará.

“Algunos que no nos quieren, que no les gusta la Cuarta Transformación quieren que fracasemos en el sistema de salud y no solo no vamos a fracasar, sino al contrario, les vamos a demostrar que este es el mejor camino posible para el pueblo de México, un verdadero sistema de salud que atienda al que menos tiene, con dignidad, con afecto y con profesionalismo”.

