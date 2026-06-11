Espacio aéreo restringido por inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 y el AICM se blinda

La protección del espacio aéreo mexicano contempla una zona circular de 55.5 kilómetros con centro en el AICM durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026.

Este jueves a partir de las 12:30 horas, autoridades de la Fuerza Aérea Mexicana restringirán el espacio aéreo a fin de proteger la realización de la “Ceremonia de inaguración de la Copa Mundial FIFA 2026” en el Estadio Ciudad de México.

A través de redes sociales, la FAM informó que en el marco de la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano y en coordinación con autoridades aeronáuticas civiles, se estableció un área restringida para garantizar la seguridad de las personas y la sana convivencia de los asistentes.

Restricciones temporales en el espacio aéreo durante la inauguración

De acuerdo con las autoridades de la FAM el área prohibida para vuelos VFR civiles y RPAS (drones), será circular de 30 MN, es decir 55.5 Km con punto central en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en un horario de 12:30 a 13:15 horas tiempo del centro de la CDMX.

La medida forma parte de las acciones de protección del espacio aéreo implementadas para el desarrollo de las actividades relacionadas con la ceremonia inaugural.

Zonas de vigilancia en sedes y concentraciones mundialistas

Además, durante el mundial estarán activas Zonas de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (ZVP) en las sedes mundialistas, 18 zonas de FanFest y en lugares de concentración de las selecciones de futbol participantes alojadas en nuestro país.

Las autoridades informaron que estas acciones de vigilancia del espacio aéreo estarán vigentes en distintos puntos relacionados con el desarrollo de la Copa Mundial FIFA 2026 y corresponden a una estrategia integral de seguridad nacional e inteligencia preventiva de incidentes y a fin de garantizar la integridad de los asistentes en estadios, sedes y eventos masivos

¿Cómo se encuentra el AICM este jueves 11?

Por su parte, autoridades del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México mantienen en su interior e inmediaciones a las fuerzas de seguridad con el objetivo de proteger a los usuarios, a quienes solicitó en redes tomar precauciones para poder tomar a tiempo sus vuelos.

Asimismo, y tal como lo vienen haciendo desde días pasados, informó que el ingreso será solo para quien porte boleto en mano impreso o digital, así como un acompañante que pueda comprobar su identidad y relación con el usuario.

#AICMinforma:



Para el día de hoy se prevé la posible presencia de manifestantes en las inmediaciones de las terminales, por lo cual te sugerimos llegar con suficiente anticipación al aeropuerto.



Como medida de seguridad, solo se permitirá el ingreso a los pasajeros con pase de… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 11, 2026

El AICM pide a sus usuarios mantenerse al tanto de las condiciones de sus vuelos a través de redes oficiales.

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