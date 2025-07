Mario Guerra: ¿Por qué a veces saboteamos el amor?

Las conductas que destruyen relaciones sin darnos cuenta

En entrevista con Martha Debayle, el terapeuta y conferencista Mario Guerra abordó uno de los temas más complejos del amor: las actitudes que impiden tener una relación sana. ¿Por qué repetimos patrones destructivos? ¿Qué heridas emocionales siguen operando desde la infancia? Estas son algunas de las claves más poderosas que compartieron para comprender por qué, a veces, el amor no basta.

El miedo al abandono: la raíz de muchas relaciones tóxicas

Uno de los puntos centrales es el miedo a la soledad o al abandono. Según Mario Guerra, muchas personas permanecen en relaciones insanas porque piensan que es mejor estar mal acompañados que solos. Este patrón se alimenta de creencias como: “el amor es sacrificio”, “si no duele, no es amor”, o “nadie me va a querer como esta persona”.

Estas ideas limitantes derivan de heridas emocionales no sanadas, que llevan a las personas a normalizar el maltrato emocional, la indiferencia o incluso la violencia pasiva dentro de una relación.

El autosabotaje del amor: cuando nos creemos indignos de ser amados

Otro de los comportamientos que sabotean el amor es sentirse poco merecedor de una relación sana. En palabras de Mario Guerra, muchas personas “aceptan migajas emocionales” porque creen que no pueden aspirar a más. Esto genera dinámicas de codependencia, manipulación emocional o relaciones disfuncionales, donde uno de los dos siempre pierde.

Aceptar menos de lo que se merece, explica el especialista, es un reflejo de baja autoestima y una falta de autoconocimiento emocional.

El autosabotaje del amor: cuando nos creemos indignos de ser amados

Creencias heredadas que impiden amar de forma sana

Durante la charla, también se mencionó cómo las ideas que aprendimos en casa influyen en nuestra forma de amar. Por ejemplo, si creciste viendo que el amor era gritos, celos o control, es muy probable que repitas esos patrones. Por eso, identificar nuestras creencias limitantes es un paso crucial para sanar.

Tener una relación de pareja saludable requiere trabajo personal. No se trata solo de encontrar a la persona “correcta”, sino de convertirse en una persona emocionalmente disponible y lista para amar de manera madura.

Cómo empezar a construir relaciones más conscientes

Mario Guerra propone terapia, introspección y límites claros como herramientas clave para dejar atrás patrones de sufrimiento y abrir paso al amor genuino. En lugar de quedarte esperando que el otro cambie, la propuesta es transformarte tú primero.

“El amor sano no duele, no lastima, no asfixia. El amor sano libera y construye”, concluye el terapeuta.

