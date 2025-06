No debimos declarar validez de las elecciones del Poder Judicial: Arturo Castillo

“Propuse que el consejo general no declarara la validez, no convalidar un cúmulo de irregularidades ... pero no tenía que ver con las 818 casillas que tienen irregularidades comprobadas”, señaló el consejero del INE, Arturo Castillo quien afirmó, “todos los ganadores son cien por ciento coincidentes con lo que aparece en los acordeones”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el consejero señaló “hay una coincidencia del 100% entre las personas que ganaron para ocupar cargos nacionales en la Suprema Corte, en el Tribunal de Disciplina Judicial, en la Sala Superior del Tribunal y en cuarto de las cinco Salas Regionales del Tribunal Electoral con los acordeones”. “Hay indicios de que aquí hay potenciales irregularidades”.

¿No hay consecuencias? ¿Válida una elección con irregularidades, acordeones en mano y baja participación ciudadana? El #INE validó elección de ministros para la @SCJN.#AlAire 🎙️ Arturo Castillo, consejero electoral.



Ante ello, señaló, que el deslinde de responsabilidades de 22 de 28 candidaturas, “implica que si alguien más los pagó, ese pago es un pago ilícito porque está prohibido por la Constitución”.

“Tenemos indicios importantes de la distribución de estos llamados acordeones en al menos 23 entidades federativas y dos de carácter nacional, incluso dictamos las seis medidas cautelares para incluidas las de los acordeones de carácter nacional”. — Dijo el consejero.

Y en tercer lugar, agregó “a pesar de que se trata de 37 modelos distintos de acordeones, la coincidencia es de cerca del 80 al 85%”.

“Esto indica que aunque sean modelos diferentes, pareciera que todos están encaminados a promocionar al menos un grupo mínimo de las mismas candidaturas, y esto es propaganda orquestada”. — Agregó el consejero Castillo.

Asimismo, señaló “genera indicios suficientes de una potencial afectación a la equidad en la contienda , lo que a mí me hace pensar que no debimos haber declarado la validez”, y aclaró que “no validar no priva de efectos el voto”. Por ello, abogó por “la potencial irregularidad, ameritaría un estudio de fondo para ver si la elección fue válida”.