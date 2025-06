Con manifestaciones y observaciones, nuevos integrantes de SCJN reciben constancia de mayoría

*La consejera presidenta Guadalupe Taddei defendió trabajo del Instituto… “se sacó por mandato constitucional, no por estar o no de acuerdo con la Reforma”.

Entre señalamientos y reproches, el Instituto Nacional Electoral avanzó en el proceso de selección de quienes formarán parte del nuevo Poder Judicial e inició con la entrega de constancia para quienes ganaron en el ejercicio de voto directo el pasado 1 de junio.

En una sesión extraordinaria que contó con dos recesos, los integrantes del Consejo General del INE validaron con seis votos a favor y cinco en contra , la elección de los próximos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aunque afirmaron que fue una elección pacífica, se constató el registro de prácticas que dijeron, pone en duda incluso, el financiamiento de quienes pudieron verse beneficiados.

En las primeras intervenciones, el consejero Arturo Castillo de plano llamó a no declarar la validez de la elección.

#INEenVIVO | Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General, del 15 de junio de 2025. Protocolo de entrega de las constancias de mayoría a las candidaturas que resultaron ganadoras en la #ElecciónJudicial: Ministras y Ministros de la @SCJN https://t.co/Z2MU1EhTi0 — @INEMexico (@INEMexico) June 16, 2025

“ Fue la elección posible, no la elección perfecta … la cantidad y novedad de cargos a elegir, la complejidad de las boletas y el número reducido de casillas, probablemente afectaron la participación ciudadana, también la falta de recursos para acelerar el cómputo y para implementar conteos rápidos o un programa de resultados preliminares, abonó a la incertidumbre y una legislación incompleta y restrictiva que no prohibió mecanismos de revisión y vigilancia efectivos en el cómputo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes si irregularidades: l a inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídos de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casilla sin lista nominal”.

Sin embargo, recordó que el INE carece de atribuciones para declarar la nulidad de una elección.

Para el consejero Jaime Rivera Velázquez, esta no fue una elección plenamente libre y democrática. Enfatizó que con distintas prácticas que pidió el INE no debe normalizar, se lesionó la integridad electoral.