Reunión con Landau fue de cortesía… llevará inconformidades a Trump: Sheinbaum

Como una reunión de cortesía calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, la reunión que sostuvo este miércoles con Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos en Palacio Nacional.

Al inicio de la “mañanera” la Primera Mandataria dijo estar muy bien y de inmediato indicó que fue un acercamiento de “cortesía” para hablar del cargo que ocupa Landau y buscar mejor relación entre México y Estados Unidos.

“Fue realmente una reunión más de cortesía… vino a presentarse en su nuevo encargo en el Departamento de Estado, del gobierno del presidente Trump y dicho por él, pues a buscar la mejor relación entre México y Estados Unidos . En realidad, pues fue una reunión de cortesía, hablamos, pues de distintos temas de le mostramos los resultados en seguridad ”.

Sheinbaum Pardo aseguró que en la plática no surgió el tema de lo dicho por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; sin embargo, dijo, sí le manifestó su desacuerdo con las redadas y criminalización, que dijo, se da a quienes van a trabajar en el país vecino.

“Y también planteé el tema de la preocupación que tenemos de todos nuestros compatriotas que están en Estados Unidos , y que no estamos de acuerdo con este esquema de criminalizar a personas trabajadoras… él dijo que iba a enviar este mensaje al Departamento de Estado y al propio presidente Trump, de lo que queremos es el reconocimiento de la comunidad mexicana, del trabajo honesto noble, que hacen todos los latinos, de todos los que migran, pero a nosotros nos corresponde la comunidad mexicana… entonces planteó que iba a pasar este mensaje… pues plantea que era uno de los temas que quisiéramos hablar con el presidente Trump el día que estemos en el G7”

Después que se diera a conocer que Estados Unidos a través de Marco Rubio, estaría “presionando” a la Presidenta de México para que, se lograra el procesamiento legal y, posteriormente, la extradición de políticos y funcionarios que tienen presuntos vínculos con el narcotráfico en México, la Jefa del Ejecutivo Federal aseguró que no hubo solicitud alguna en la reunión de poco más de dos horas y media.

“No… ya por cierto que ya… no sé estas noticias falsas que salen… fíjense… ¿No les parece extraño que cuando estamos en la reunión sale una nota de lo que fue Reuters diciendo que nos estaban pidiendo que diéramos nombres de políticos mexicanos? No hay nada más falso que eso, pero la pregunta es ¿y de dónde sale esa nota, quién les da esa y por qué le hacen caso? A una información que sea absolutamente falsa, entonces no, no pidieron nada fue una visita de cortesía y nosotros y pues siempre con respeto pero con firmeza”.

Ante un mensaje que prevé dar su homólogo estadounidense en Washington donde advirtió, no permitirá manifestaciones violentas, Sheinbaum Pardo insistió que no está a favor de la violencia en dichos movimientos y repitió que las imágenes difundidas de inconformes con la bandera de México, deben ser investigadas.

“Es muy probable que haya sido una provocación, muy probable, por supuesto que para decirlo afirmativamente tiene uno que tener toda la información; pero no nos explicamos esa fotografía de una persona en una patrulla incendiada con la bandera de México, en general… es una fotografía muy, lo menos que podemos decir es de mucha provocación, entonces hay que investigar más y le corresponde obviamente a las autoridades estadounidenses y nosotros en la medida de la posible pedir información, en general la comunidad se manifiesta de manera pacífica”.

Y aunque dijo que ya se analizan las temas y los funcionarios que podrían estar presentes en el acercamiento con Trump en la Cumbre del G7 en Canadá, reconoció que con la plática con Landau, no se acordó alguna fecha para la visita a México, del secretario de Estado, Marco Rubio.

Así mismo, mostrando la portada de un diario de circulación nacional donde se señala que el peso opera estable rompiendo la barrera del 19 por dólar, la Jefa del Ejecutivo Federal destacó que ello se da a pesar del tema de aranceles entre otros.