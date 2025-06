La OEA confirma que la elección judicial fue una farsa como lo había anticipado el PRI: Alejandro Moreno

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, retomó la crítica que han hecho organismos internacionales sobre la elección judicial en México, como es el caso de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que descalificó el proceso electoral y que no recomienda aplicarlo en ningún otro país.

El dirigente priista redactó un mensaje en sus redes sociales en el que asegura que los comicios del domingo pasado fueron un atraco, además de que 9 de cada 10 mexicanos no participó en la jornada cívica.

“La @OEA oficial confirmó lo que hemos denunciado: la elección de jueces por voto popular es un riesgo para la justicia. No fortalece al Poder Judicial, lo politiza. Es un modelo que no tiene precedentes y que la OEA no recomienda para ningún país. Esta elección no fue una fiesta democrática, fue un descarado atraco de control político con bajísima participación ciudadana. El pueblo de México merece una justicia independiente, no una subordinada al poder”.

De hecho, de manera previa, durante y después de la jornada electoral para renovar al Poder Judicial, el también senador por Campeche, ha descalificado en todos los tonos esos comicios extraordinarios.

“La mal llamada elección judicial fue un desastre, una farsa, un montaje decadente, un espectáculo que pasará a la historia por la vergüenza que representa para nuestra democracia. Cómo puede el gobierno decir que fue un éxito cuando prácticamente el 90 por ciento de las y los mexicanos decidieron no participar. La elección no fue ni legítima, ni competida, ni democrática, el pueblo de México les dio la espalda”.

La @OEA_oficial confirmó lo que hemos denunciado: la elección de jueces por voto popular es un riesgo para la justicia. No fortalece al Poder Judicial, lo politiza.



Es un modelo que no tiene precedentes y que la OEA no recomienda para ningún país.



Esta elección no fue una… pic.twitter.com/TgHlQjyqnE — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 6, 2025

Tan es así que el PRI, y también el PAN por separado, anunció esta semana que impugnará ante instancias nacionales e internacionales la validez de la elección judicial.

Síguenos en Google News y encuentra más información