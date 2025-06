Grave aseverar que en el PAN estamos mejor: Adriana Dávila

“Decir que estamos mejor que nunca en Acción Nacional nos parece grave”, cuando “el alterón de ropa sucia cada vez está más grande” , señalo la militante y excandidata a presidenta del Partido Acción Nacional, Adriana Dávila, luego de las declaraciones del líder nacional de su partido, Jorge Romero al término del proceso electoral del 1 de junio.

Alejandro González Alcocer, Guadalupe Ozuna Millán, Martín Orozco, Alberto Cárdenas, y muchos otros militantes de todo el país, dijo son los que junto con ella firmaron una carta dirigida a su líder para “hacer un giro de timón lo más urgentemente posible”, antes del proceso del 2027.

Detalló en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin “vemos con preocupación que se analiza con ligereza un resultado que derivado de las circunstancias del país deberíamos estar preocupados por ser la oposición, evidentemente más importante de este país”, por lo que pidió advirtió, “no podemos dejar de señalar que el partido tiene que mejorar”.

“No podemos decir que estamos mejor que nunca, porque entonces nos estamos convirtiendo en este Morena que todo maquilla y que dice estamos muy bien como país”. — Advirtió Dávila.

“No tenemos derecho a sentarnos en nuestros laureles”.

¿Qué proponen los panistas?

“Desde 2018 nos fuimos desdibujando… las estructuras del partido están adormecidas en prácticamente inexistentes en algunos lugares”, reconoció Adriana, “pero hay una gran posibilidad de mejorar el camino”.

El PAN dijo, tiene que cumplir las dirigencias de tiempo completo, pues acusó que “hay dirigentes con 20 mil cargos” y “Un presupuesto de 1200 millones de pesos que puede ser utilizado con inteligencia y estrategia”.

Por ello propone junto con otros militantes enfocarse en “la ciudadanía que no participa, aquel 80% que no llegó en el proceso reciente a las urnas”, y que dio " no encuentran un mecanismo de participación para resolver sus demandas”.

Incluso en el proceso del 1 de junio dijo, “algunos de nosotros hicimos un llamando a no votar… presentamos 18 documentos en planeación estratégica, pero “hubo mutis, nos dieron el avión”.

“Es como estar en un parlamento abierto de Morena… exactamente lo mismo al interior del PAN”.