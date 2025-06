Profecías del PAN se cumplieron: participación en elección judicial fue casi nula

La elección al Poder Judicial no llegó ni al 10% de la participación ciudadana, fue lo que afirmó el líder del Partido Acción Nacional, Jorge Romero al calificar como absurdos los comicios de este 1 de junio de ministras, ministros, magistrados y magistradas además de jueces y juezas.

En conferencia tras el cierre de casillas en todo el país, el dirigente del albiazul, lamentó que para esta elección, la autoridad electoral no haya pedido un mínimo de participación para declarar la validez.

Pidió al “oficialismo” evitar caer en la tentación de manipular las cifras pues comentó que dicho partido documentó la baja presencia de ciudadanos en distintas casillas de México, ante lo que enfatizó, el PAN está listo para presentar las denuncias necesarias, incluso ante instancias internacionales y es que calificó esta elección del Poder Judicial como un festival de acarreo y acordeones con el objetivo de politizar el poder judicial.

“No sabemos a qué horas querrá el oficialismo salir a decir qué porcentaje de participación hubo, nosotros estamos convencidos que ni al 10% de participación llegó… y que de verdad nuevamente lo decimos, que no caigan en la tentación de manipular las cifras desde el oficialismo, que no caigan, tuvimos como Acción Nacional muchos más observadores de los que creen… donde se atrevan a decir que en la casilla x en donde tenemos documentado que fueron si acaso 15 personas fue mucho no vayan a salir mañana o en cinco días con que hubo 700 u 800”

— Jorge Romero, presidente del PAN