Hicieron “mierda” al Poder Judicial, sentencia oposición en el Congreso

La sesión Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue escenario de un “estridente” debate entre Morena con la oposición sobre la elección de jueces, magistrados y ministros.

Ricardo Anaya arremetió contra Morena y sus aliados al acusarlos de haber hecho “mierda al Poder Judicial”:

“La caca flota y ya empezó a flotar. Tenían en sus manos una oportunidad de oro para hacer una transformación verdadera. No, no salvaron a la República, se adueñaron del Poder Judicial y me van a perdonar el francés, hicieron mierda al Poder Judicial. Eso es lo que ustedes hicieron el domingo”, afirmó el panista.

La elección judicial fue un fraude, una farsa, un cochinero. Pero lo del domingo es apenas la punta del iceberg. Como dice el refrán: “la caca flota”… y ya empezó a flotar. Aquí lo demuestro.

¡No salvaron a la República: hicieron pedazos al Poder Judicial! pic.twitter.com/dCgXjMrLDv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 4, 2025

En respuesta, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Comisión Permanente, le ofreció regalarle un diccionario de sinónimos “para elevar el nivel del debate y dejar de utilizar expresiones escatológicas”.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, subió a tribuna con una camisa de fuerza y una corona, para regalárselas a la panista Lilly Téllez, en respuesta a un obsequio previo que la legisladora había entregado a Fernández Noroña.

“Yo le traje el día de hoy para el gusto de muchos mexicanos, también una capa y una coronita, esta capa es la última moda, la verano 2025 se la vamos a dejar aquí para que por favor se la den a la senadora, y su coronita para que no se enoje su jefe, Salinas Pliego. Le quiero decir que usted ha convertido este Senado en un show”, señaló.

El gesto generó una nueva confrontación verbal entre ambas.

Lilly Téllez subió a tribuna para responderle a Lilia Aguilar quien había expresado que su parálisis facial no le causa problema, que eso se arregla con terapias, pero lo chueco en la vida con qué?

Téllez sentenció que nunca se refirió a la parálisis facial de la legisladora, se refirió a su mentalidad, trayectoria y ética chueca.

La sesión estuvo marcada por el intercambio de cifras y lecturas dispares sobre la legitimidad del proceso electoral.

Senadores y diputados de Morena defendieron el resultado con carteles estadísticos.

“Trece millones de mexicanos votaron. Fue una elección constitucional y legítima”, afirmó la senadora Verónica Camino.

Anaya respondió utilizando una cartulina que le arrebató a Camino Farjat, para desglosar cifras:

“De esos 13 millones, 3.5 millones anularon o invalidaron su voto. Nos quedan 9.5 millones para ustedes y 9.6 millones para el PAN. Están hundiendo electoralmente a su partido”, acusó.

Desde el PRI, el diputado Humberto Ambriz, aseguró que “el verdadero ganador fue el abstencionismo”, al recordar que el 87 por ciento del padrón electoral no participó.

Y la senadora también del PRI, Carolina Viggiano, desde la tribuna y al término de la sesión, reconoció al gobernador de Durango,

La senadora Carolina Viggiano, del PRI, defendió al gobernador de Durango, Esteban Villegas, porque, dijo, resistió las presiones de Morena ante la elección local y judicial

“No como otros gobernadores que andan de nalgas prontas con el gobierno”, apuntó la secretaria general del partido.

La senadora reconoció la postura del mandatario duranguense como “digna” y “respetuosa de la legalidad”, a diferencia, aseveró, de otros actores políticos.

Viggiano arremetió contra exgobernadores como Omar Fayad, Javier Corral y Alejandro Murat, a quienes acusó de haberse “entregado” a Morena por conveniencia, pese a no tener capital político.

“Es más, muchos de nalgas prontas, ni siquiera se las piden, van y las entregan. Pues sí, nada más que como yo decía, a uno de mi estado, para entregarlas hay que tenerlas, tú no las tienes, son prestadas.

Movimiento Ciudadano también intervino para destacar su propio desempeño.

“MC se consolidó como segunda fuerza en Veracruz y sigue creciendo. El oficialismo pierde confianza”, expresó el diputado Pablo Vázquez.