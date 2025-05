Diputados piden a las autoridades garantizar protección a la diputada María Teresa Ealy

Las diputadas y diputados de Morena, reprobaron enérgicamente los actos cobardes, las amenazas de muerte y la violencia de género de la que ha sido víctima su compañera, María Teresa Ealy Díaz.

Ante estos hechos, la vicecoordinadora de las y los legisladores morenistas, Gabriela Jiménez, informó que todos los diputados se solidarizaron con ella y respaldaron el llamado urgente para garantizar su integridad física y la de su familia.

Tal es el caso del diputado Hugo Erik Flores, quien dijo que las amenazas son anónimas, por lo que es difícil saber quién es el responsable, pero por lo pronto hay un cierre de filas en torno a la protección de su compañera Ealy Díaz.

“Va a ser muy difícil responsabilizar a alguien, pro me solidarizo totalmente con la diputada, hace algún tiempo me tocó recibir ese tipo de amenazas y son lamentables porque más allá de ser ciertas o no, pues incomodan y quitan la tranquilidad, entonces, toda nuestra solidaridad para la diputada Ealy”.

De hecho, el grupo parlamentario mayoritario hizo un firme llamado a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y a todas las autoridades competentes, para que de manera inmediata se activen las medidas de protección necesarias a favor de la diputada maría Teresa Ealy Díaz.

Además, los legisladores morenistas reiteraron su compromiso de dar acompañamiento permanente al caso hasta que se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables de estas amenazas, que representan una clara manifestación de violencia política en razón de género.

La diputada Jiménez resaltó que de acuerdo con datos del INE y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, más del 60 por ciento de las mujeres en cargos públicos han sido víctimas de violencia política , muchas con consecuencias graves para su salud emocional, su seguridad y su carrera.