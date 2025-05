“Nada me va a callar”, afirma la diputada María Teresa Ealy tras amenazas

“Me piden callarme o voy a tener consecuencias”, denunció la diputada de Morena, María Teresa Ealy, quien recibió a través de WhatsApp “mensajes con lenguaje violento y misógino”, que comenzaron a llegar a su teléfono desde el lunes “tras presentar dos oficios en Morelos pidiendo darle seguimiento al tema” de Cuauhtémoc Blanco.

Aseguró en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que sus acosadores cuentan con datos personales como domicilio y placas de vehículo, y que le han advertido “que me cuidara, porque ya tenía precio”.

“Me piden callarme, pero no especifican de qué… he sido clara que no me detendré” pues todo le hace suponer que los hechos “están relacionadas con las denuncias de corrupción e impunidad que afectan a las mujeres y a los derechos humanos”.

Por lo que señaló como injusto que “diputadas que alcemos la voz seamos amenazadas” y que el apoyo de sus compañeros “se quede en un simple mensaje”, en referencia al Ricardo Monreal y Sergio Luna, quienes le recomendaron transitar por la vía legal.

Y aunque se dijo con temor por su integridad y la de su familia, afirmó: “Nada me va a callar, he sido congruente con mis acciones”.