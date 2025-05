Aún existe dolor en los familiares de víctimas y sobrevivientes del colapso de la Línea 12 del Metro

Este sábado se cumplen 4 años del desplome de la Línea 12 del Metro, que dejó un saldo de 26 víctimas mortales y más de 100 lesionadas, cuyos familiares viven aún viven con el dolor que dejó este lamentable accidente y que será recordado como la peor tragedia del Metro en la historia.

Para este día se tienen programadas las siguientes actividades:

Se realizará a las 16 horas una marcha “silenciosa” que partirá de la Estación “Culhuacán”, de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en Av. Tláhuac rumbo a la Estación “Olivos”, de la misma en memoria y para exigir justicia por las personas que perdieron la vida debido al colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), ocurrido el 3 de mayo de 2021.

Posteriormente a las 18:30 horas, los familiares de los afectados ofrecerán una conferencia de prensa, y media hora más tarde, a las 19 horas, se rezará un rosario por los fallecidos; a las 20 horas habrá un homenaje a las víctimas y finalmente a las 22:15 horas se ofrecerá una misa religiosa con el mismo fin.

Bernarda Salgado López, madre de Nancy y Tania Lezama Salgado (la primera falleció y la segunda resultó con heridas graves), aún recuerda con dolor como se truncó la vida de una de sus hijas y las lesiones inherentes de la que sobrevivió.

“Bernarda Salgado López y soy mamá de Nancy y Tania Lezama Salgado. Nancy falleció en el accidente, ya este falleció en el metro adentro del metro, Nancy tenía 23 años, Tania tiene 15, este todavía está mal, estamos esperando que sus huesos anden solos si no este tendría otra operación”, lamentó la afligida madre.

Por su parte, el padre de Mario Alberto Bautista Sánchez, otros de los fallecidos en este accidente, lamentó que en la flor de la juventud su hijo haya perdido la vida en esta tragedia que es huérfana de responsabilidades:

“Muy alegre mi hijo desgraciadamente el destino nos jugó una mala jugada y pues hay una impotencia hay un enojo la jefa de gobierno no nos ha dado una solución no hay culpables no vemos este resultado de la justicia qué es lo que qué es lo que pedimos yo desde aquí exhorto a la jefa de gobierno hay propuestas hay muchas propuestas yo me uno a la propuesta del diputado del PAN que se haga un memorial”, lamentó el padre de uno de los fallecidos en este trágico accidente.

De acuerdo con el abogado y representante de algunas de las víctimas Teófilo Benítez, aseguró que aun cuando autoridades judiciales y del Gobierno de la Ciudad de México pretenden extender el mayor tiempo posible el proceso, no quedará impune y las víctimas tienen la convicción de seguir hasta el final, puesto que iniciarán nuevas acciones jurídicas.