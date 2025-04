“Feminicida de Iztacalco” murió al caer de litera: FGJ CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el reporte de los peritos forenses revelaron que la muerte de Miguel ‘N’, alias “el feminicida de Iztacalco”, no corresponde a un homicidio doloso, sino un hecho accidental.

Al inspeccionar la celda donde se encontraba se determinó que durmiendo se cayó de su litera y sufrió un golpe en la cabeza que lo llevó al deceso.

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la ciudad, detalló que, de acuerdo con la necropsia practicada a Miguel “N”, la causa de muerte es por traumatismo craneoencefálico.

Aún se espera el resultado de estudios especializados, como el toxicológico, para establecer si al momento en que cayó de la litera tenía alguna sustancia en el cuerpo.

“Se determinó que la causa de muerte fue por un traumatismo craneoencefálico derivado de la caída de este sujeto de una litera de 2 metros que se encontraba en la prisión; no obstante no podemos descartar que esté sujeto tuviera ingerido sustancias no que lo llevaran a caer justo de la litera”.

— Bertha Alcalde Luján