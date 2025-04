Prendas encontradas en Teuchitlán serán entregadas, anunció la FGR

Seguirán los procedimientos necesarios en la investigación del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco aseguró el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero al dar a conocer que el próximo 29 de abril entregará los primeros resultados sobre todo de la opinión técnica de laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante la mañanera en Palacio Nacional el funcionario negó que las investigaciones hayan concluido y aunque evitó adelantar los resultados de las primeras pesquisas, sobre todo si existen restos humanos cremados, adelantó que las prendas que fueron entregadas por la Fiscalía del estado, se pondrán a disposición de la sociedad civil.

“No, no, no, no, la que la investigación sigue, nosotros tenemos que ir resolviendo por ejemplo, déjeme decirle todo lo que son las prendas a partir de fin de mes vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas, y que se establezca un seguimiento sobre esas prendas las puedan tener, como usted sabe nos las entregaron de una manera muy, muy irregular ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y esas ventas van a estar a disposición también”.

— informó Gertz Manero