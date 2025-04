México no reanudará relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Noboa sea presidente

México no reanudará relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Daniel Noboa gobierne el país, aseguró este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria consideró que fue dudoso el triunfo de Noboa, situación que también evidenció la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Entonces no se van a reanudar la relaciones y además pues fue muy dudoso su triunfo, en particular reconocido por la propia OEA, ya ni siquiera es otro organismo internacional y la otra candidata está diciendo que hubo un fraude, entonces de nuestra parte no van a reanudarse la relaciones con Ecuador”.

— Claudia Sheinbaum Pardo