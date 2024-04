Irrupción en Embajada de México en Ecuador fue para elevar popularidad de Daniel Noboa por elecciones

En entrevista con Carlos Loret de Mola el analista Emilio Lezama señaló que Ecuador es un país sumamente inestable políticamente en términos de la presidencia, Daniel Noboa, actual presidente llegó al poder porque su antecesor Guillermo Lasso no terminó su mandato, su acción de irrumpir en la Embajada de México en Quito fue para elevar su popularidad porque vienen las elecciones, “es evidente, es el hijo del hombre más rico de Ecuador, nació en Miami, ha sido educado en las escuelas mejores de Estados Unidos, es alguien que siempre obtienen lo que quiere, es su perfil”.

“Rafael Correa empieza a construir inestabilidad política muy fuerte inherente al país, cambia con la llegada de Rafael Correa, pero cambia más cuando entra Lenin Moreno de su mismo partido que lo traiciona y empieza un proceso en su contra en búsqueda de estabilizar su popularidad, lanza campañas anticorreistas y gana récord histórico, luego gana récord en nivel más bajo de aprobación. Llega después Guillermo Lasso que siempre fue opositor que al principio de su gobierno tienen una aprobación de 71 por ciento, dos años después 22 por ciento, a tal grado que sale del gobierno antes que acabe su gestión por un tema que le llaman muerte cruzada, es la historia de como llega Noboa al poder”.

Lezama aseguró que por más cuestionable que sea Jorge Glas no es una persona que el hecho de estar libre genere problemas de violencia o criminalidad en Ecuador, “es una urgencia política porque viene un referendo y viene una elección”, no tiene acusaciones formales en su contra y aún no se comprueban nada.

El analista dijo que México como país que otorga asilo no puede juzgar a Glas de la misma manera que Ecuador, ningún estado va a decir formalmente que persiguen políticamente a alguien porque siempre tienen que buscar una causa legal para justificar su acción, “el asilo debe tener a Glas para continuar con la tradición mexicana, para traer gente muy valiosa a nuestro país, es parte de nuestra naturaleza política”, concluyó.