El pueblo de México es mucha pieza y por eso puede negociar con EU: Sheinbaum

En medio de las negociaciones arancelarias que realiza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard en Washington, Estados Unidos, desde Guadalupe, Zacatecas, donde encabezó el arranque de la obra del Hospital Regional del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum, mandó un mensaje a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalar que los mexicanos nunca debemos olvidar que somos un pueblo extraordinario y tanto el presidente estadounidense como su pueblo, lo saben.

“Pero nunca hay que perder, jamás, porque somos un pueblo extraordinario, un país extraordinario, el orgullo de ser mexicanos y mexicanas, y eso es lo que nos da la fuerza, la fuerza para negociar con los Estados Unidos, porque su presidente y todo el pueblo de Estados Unidos sabe que el pueblo de México es mucha pieza, que aquí hay mucho pueblo”, enfatizó la presidenta Sheinbaum.

Ya entrada en gastos y con el ánimo “hasta arriba” la titular del Ejecutivo Federal destacó también la contribución que hacen los migrantes mexicanos a nuestro vecino del norte, pero fue más allá al asegurar que son ellos precisamente los que soportan la economía de Estados Unidos.

“Pero además lo decimos siempre en las reuniones, en todos lados, públicamente, en privado y en las reuniones con el gobierno de los Estados Unidos. Las mexicanas y los mexicanos no solamente somos solidarios, desde allá envían a sus familias el apoyo, las remesas, sino que las y los mexicanos sostienen la economía de los Estados Unidos, porque no habría campo en Estados Unidos sin los trabajadores mexicanos, no habría fábricas funcionando sin los trabajadores mexicanos y las trabajadoras mexicanas. Así que sepan que para México son héroes y heroínas de la patria y que siempre los vamos a defender”, expresó.

En otro tema y de cara a la ya próxima elección del 1 de junio para renovar el Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la elección por voto popular es la mejor manera de sanearlo.

“Les voy a hacer un examen”, dijo la presidenta a los asistentes al evento y preguntó si sabían que pasará el próximo 1 de junio, al unísono la gente contestó que la elección para renovar el Poder Judicial, y ya entrada en gastos la presidenta de México aseguró que esa es la única manera de sanarlo porque está lleno de corrupción.

“Así como se eligen a senadores y diputados, ahora los jueces, los magistrados y los ministros van a ser elegidos por el pueblo de México, porque es la única manera de sanear el Poder Judicial que tiene mucha corrupción. Así que, así, tal cual, a ver, más fuerte. Tal cual, no se les vaya a olvidar, primero de junio hay que ejercer nuestro derecho al voto y demostrarle al mundo entero y a nuestro país que el pueblo de México es mucha pieza.

En esa entidad azotada por la violencia, producto de las disputas entre grupos de la delincuencia organizada, la titular del Ejecutivo Federal en presencia del gobernador de la entidad, David Monreal Ávila, al tomar la palabra pidió un banquito porque dijo “estoy chaparrita”.

Acto seguido felicitó al mandatario estatal por los índices de inseguridad que momentos antes Monreal Ávila había presumido.

“Y no es una tarea sencilla, requiere estrategia, planeación, dedicación, construcción de instituciones y la verdad es que hay que felicitar a David por esta entrega que ha hecho a su Estado, al pueblo de Zacatecas, felicidades David”, expresó la presidenta Sheinbaum.

Vivienda para el Bienestar. Guadalupe, Zacatecas https://t.co/tl0rrULuls — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 12, 2025

Y es que al inicio del evento David Monreal Ávila, presumió que gracias al respaldo presidencial y al apoyo decidido del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal, de la Fiscalía Federal, al amparo de la comunión de la función, al amparo de la comunión social, Zacatecas ya es uno de los estados más seguros del país, pues dijo que al llegar su administración en el 2021, en el primer trimestre, Zacatecas, padecía de 421 homicidio y en este 2025 hay 60 homicidios, lo que refleja una disminución de 85.7, sólo en el primer trimestre, apuntó el mandatario estatal.

Al tomar la palabra, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), Octavio Ramírez Oropeza, destacó que el programa de “Vivienda del Bienestar” que arrancó en el municipio zacatecano, prevé la construcción de 20 mil nuevos hogares dignos; 8 mil a cargo del INFONAVIT y 12 mil por parte de la CONAVI con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.

Para reforzar lo anterior, Ramírez Oropeza, recordó que, a nivel nacional, la deuda histórica en materia de vivienda en nuestro país representa un déficit de más de 8 millones de viviendas. Para el caso de Zacatecas, esta carencia asciende a casi 70 mil casas. Sin embargo, en la entidad se construyen anualmente menos de mil viviendas que son susceptibles de ser adquiridas con crédito INFONAVIT o con cualquier crédito bancario. Y un dato aún más dramático, sólo 78 casas están al alcance de aquellas mujeres y hombres que ganan dos salarios mínimos o menos, es decir, prácticamente nada, apuntó el funcionario federal.

Acompañamos a la Presidenta @Claudiashein en el arranque de obras del programa #ViviendaParaElBienestar en Matamoros, Tamaulipas, junto con @EdnaElenaVegaR1, titular de @SEDATU_mx, los representantes de @Conavi_mx, @INSUS_Oficial y @FOVISSSTEmx y el gobernador del estado… pic.twitter.com/SneX8ECgrR — Octavio Romero (@OctavioRomero_O) April 12, 2025

Antes, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zóe Robledo Aburto, destacó que la construcción del nuevo hospital regional de este instituto, cuya edificación estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) fue gracias a la donación que hizo el municipio de Zacatecas, de un predio de 70 mil metros cuadrados, siete hectáreas y tendrá 216 camas, 47 consultorios de especialidad, seis quirófanos, una sala de hemodinamia para atender infartos, también una unidad de medicina nuclear, una clínica de mama, clínica del dolor y será el primer hospital público en Zacatecas que tendrá un acelerador lineal para poder atender los temas del cáncer y de diferentes padecimientos, con una plantilla de 2 mil 222 trabajadores de la salud.

Por último, Robledo Aburto destacó que la obra será un gran impulso a la economía y además traerá para toda la región la posibilidad de evitar traslados a otros lugares del país, porque los de Zacatecas sus enfermedades las van a poder atender aquí en su mismo estado, concluyó.

