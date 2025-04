Ya no solo hay desabasto de medicamentos, también de médicos y especialistas

Además de medicamentos, derechohabientes denuncian falta de médicos y especialistas.

Compra consolidada, contratación y formación de médicos y especialistas, han sido parte de las promesas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación para mejorar el servicio de salud en el país, algo muy distante a lo que se enfrentan los mexicanos al acudir a las clínicas y hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El pasado 18 de marzo, el director General del IMSS, Zoé Robledo, anunció que concluyó el proceso de reclutamiento de médicas y médicos especialistas, teniendo más de nueve mil, incluso dijo, dos días antes ya comenzaron sus funciones.

“Estos son nueve mil 423 médicas y médicos que estaban vinculados a necesidades del propio instituto en turnos y en especialidades específicas… Se hizo una apertura también para la contratación de médicas y médicos que no necesariamente se hayan formado en el IMSS". — Zoé Robledo

“El 67 por ciento sí lo hizo, seis mil 313 médicas y médicos vienen de residencias propias del IMSS, es decir, el IMSS forma y después contrata. Y también hubo tres mil 110 de otras instituciones: Institutos Nacionales, del ISSSTE, de otras instituciones que tienen formación, que fueron contratados”.

Detalló que 21 estados cubrieron todas las plazas que tenían vacantes en todos los turnos, mientras el resto no lograron el 100% por lo que habrá contrataciones de manera individual. En tanto en algunas clínicas y hospitales de la Ciudad de México siguen padeciendo este rezago. Desde Traumatología, Magdalena de la Salinas del IMSS, la señora Bertha Barragán Oceguera, pidió al gobierno atender la falta de internista para que su hermano, pueda recibir la cirugía que tiene años esperando.

“Mire mi mensaje sería este, que haya sobre todo médicos, tiene tres años descaderado y por no haber médico internista él no ha podido avanzar, siempre lo niegan de que mientras yo no tenga es cita de médico internista él no puede avanzar y entonces ahorita la opción que me dio Magdalena es que lo vea un médico particular fuera y nos van a aceptar el médico internista para que él pueda ser operado, le estoy hablando del año 22, 14 de marzo del año 22, tres años ahorita vamos saliendo del hospital Magdalena de la Salinas, si no hay médico internista no podemos sacar laboratorio, rayos X. electrocardiograma, mientras no tengamos la cita de médico internista”. — Bertha Barragán Oceguera

El IMSS-Bienestar lanzó el programa “La muestra viaja”, una iniciativa con el que el sector salud hará la colecta de muestras en centros de salud para enviarlas a laboratorios cercanos y entregar los resultados directamente al paciente a través de su celular, sin embargo no se contempla que en muchas ocasiones, ante la falta de especialista, estos estudios podrían repetirse en múltiples ocasiones.

“El problema está que me mandan a un hospital de zona a hacer un procedimiento que se llama colonoscopia, en el hospital de zona desde el año pasado que estuve haciéndolo, no hubo ya proctóloga entonces ya no me hicieron nada entonces los estudios se pasaron y todo”.

“Empecé nuevamente en enero y esto ya es marzo, primero no estaba la internista y ahora no hay anestesiólogo, si se vuelven a pasar los tres meses, ya no voy a tener la oportunidad de hacer la colonoscopia tengo que volver a empezar, lo mío es un chequeo de un pólipo canceroso que fue en el 2010 y esto cada cinco años me checan”. — Bertha Barragán Oceguera

En el ISSSTE no hay tanta diferencia, ya que hay pacientes que tienen años en lista de espera no sólo por falta de médicos sino también por la larga fila de pacientes que esperan antes que otros. Desafortunadamente el padecimiento sigue avanzando y empeorando la condición del enfermo.

“Mi nombre es Jorge Mondragón, vivo en el Estado de México en Ciudad Netzahualcóyotl, en la columna tengo un problema, es un desplazamiento de lumbares, lo que van a hacer es hacer un abordaje lumbar pero esa cita me la dieron desde marzo del año pasado.

“La sala de cirugías para operaciones está saturada entonces la fecha de operación me la dieron al cinco de enero de 2026, me ha afectado en los movimientos, me ha ido debilitando las piernas, tuve que dejar de trabajar”. — Jorge Modragón

Esta situación también se ha visto reflejada en el aumento de las consultas médicas en las farmacias que brindan ese servicio, así lo comento Juvenal Becerra presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias A.C. (UNEFARM).

“Tenemos ahí un incremento de un 5 y un 10% la consulta en las farmacias que tenemos con consultorio adyacente, en la UNEFARMA de las cinco mil 600 farmacias solamente tenemos 400 que tienen consultorio y esas 400 sí, también tenemos un incremento de un 5 a un 10% de consulta más cuando hay como estos picos de desabasto y obviamente tiene que ver porque la atención es más rápida y pues obviamente inmediatamente compran su medicamento y lo vemos reflejado”. — Juvenal Becerra

Medicamentos gratuitos y suficientes, atención médica de calidad incluso en fines de semana y días festivos, han sido parte de los ofrecimientos y palabras que pareciera que se sigue llevando el viento.

