Preocupa surtido de medicamentos en IMSS Bienestar, está por debajo del 80%: Cero Desabasto

“Es positivo que no haya cavidad para la corrupción sobre todo en sector salud, por muchos años administraciones han sido caja chica, se han coludido con sector privado, además de ser llamada de atención a funcionarios para ser un escarmiento a quienes queden como funcionarios y responsables de la compra consolidada de que no habrá compra con corrupción”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la coordinadora del Colectivo Cero Desabasto, Frida Romay, informó que el “impacto es total” declararon la compra anual de 4 mil claves de medicamentos y van a tener que repetir todo, ya había contratos, ya se había pagado y al final los afectados serán los pacientes, “es 11 de abril y siguen reportando desabasto”.

Romay puntualiza que lo más preocupante es el porcentaje surtido en IMSS Bienestar que está por debajo del 80 por ciento en abasto de medicamentos, el cual debe atender 57 millones de personas aproximadamente, “les hace falta coordinarse de mejor manera”.

“Se tienen que hacer una revisión correcta para garantizar el acceso a millones de personas, cuando van a tomar la Secretaria de Salud y Birmex que volver a tomar el proceso para que tengamos resultados de forma positiva, para que hoy tomen con seriedad los derechos de la salud”.

La coordinadora del Colectivo Cero Desabasto puntualizó que nuevamente se refleja que no planearon de forma adecuada el abasto de medicamentos como en anteriores administraciones, se tiene que crear una política farmacéutica nacional “que hoy no existe” para que se pueda monitorear de manera adecuada los insumos médicos y garanticen el derecho a la salud, “algo que no hemos tenido”.

En marzo las autoridades iniciaron con la distribución, han bajado los reportes de falta de medicamentos en el centro del país, pero no están estables en Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, el resto del país, “ya comienza a regularizarse en principales entidades… se encuentran varios retos para distribuir”, concluyó.

