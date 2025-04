Monreal no descarta la comparecencia de funcionarios de Salud para explicar fraude

México. - El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal no descartó que funcionarios del sector Salud comparezcan ante los legisladores de San Lázaro para que expliquen las compras irregulares de medicamentos en Birmex por más de 13 mil millones de pesos, como lo demanda la bancada del PAN.

El diputado morenista prometió evaluar esa solicitud de los panistas, que piden la comparecencia de los titulares de Salud, Birmex y de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ya sea ante comisiones o el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Vamos a revisarlo, todo lo revisamos con mucha seriedad, nosotros no nos precipitamos ni hacemos raja política de los asuntos que se están llevando a cabo y obviamente la oposición hace lo que le resulta conveniente para efectos electorales. Lo que dice la Presidenta de la República tiene un eco muy importante en nuestra bancada, ¿Entonces descartaría usted llamar a cuentas a los funcionarios?, no, yo no niego ni descarto nada”.

— Ricardo Monreal