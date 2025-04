Se asemeja, pero no es un lobo terrible… “no lo desextinguieron”: David Romero Camarena

La compañía biotecnológica Colossal Biosciences ha logrado crear tres cachorros de lobo terrible llamados Rómulo, Remo y Khaleesi, una especie extinta hace más de 13 mil años.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, David Romero Camarena, informó que modificaron el genoma del lobo actual, concentraron características que sabían podía identificar esa especie, “hay muchos cambios que no intentaron si quiera introducir, se asemeja, pero no es un lobo terrible”.

Romero Camarena señaló que cualquier animal depende de lo social, la interacción con miembros de su especie para poder comportarse, en este caso como lobos, “eso no lo van a tener, nacen solitos, no estamos desextinguiendo, dependen de la interacción de otra especie… logramos algo tecnológicamente hablando impresionante”.

#AsíLasCosasConLoret | Dr. David Romero Camarena, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la @UNAM_MX



📌La empresa @colossal informó sobre el nacimiento de Rómulo, Remo y Kaci, los primeros ejemplares de lobos terribles, extintos hace más de 13 mil años, creados por… pic.twitter.com/UCuP9Y8p65 — W Radio México (@WRADIOMexico) April 8, 2025

Con el nacimiento de Rómulo, Remo y Khaleesi se logró:

Obtener la secuencia genómica de un organismo que si estaba extinto Modificar el genoma del lobo actual con veinte cambios utilizando una metodología que se llama CRISPR/Cas, las tijeras moleculares más precisas en este momento. Realizar clonación celular modificada utilizando una perra como madre sustituta.

El investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM dijo que “no lo desextinguieron… es un logro espectacular, me gustaría ver como hicieron, pero los artículos aún no están publicados al respecto, pero han causa conmoción no solo comunidad científica sino en todo el mundo”.

