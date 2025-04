FGJ CDMX llamará a funcionarios de la Miguel Hidalgo y empresa del festival Ceremonia

La fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde, informó que va a llamar a comparecer a empleados de la empresa AXE y a funcionarios de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Esto con el fin de determinar cuándo se instaló la grúa que sostenía la estructura que cayó sobre dos jóvenes fotógrafos durante el Festival AXE Ceremonia y que provocó su muerte.

“Y si la autoridad sabía o tenía posibilidades de saber qué se iban a poner este tipo de artefactos que como ya se ha adelantado no eran adecuados para poder montar estructuras con publicidad”.

La funcionaria dijo que “se está realizando una investigación exhaustiva” sobre este caso, que incluyen las comparecencias e investigación tanto del personal de la empresa que estaba llevando a cabo la organización del evento, quienes pusieron la grúa y personal de la alcaldía que tiene que ver con el plan de protección civil.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la ciudad, César Cravioto señaló que son las alcaldías las responsables de revisar que este tipo de eventos cumplan con todas las medidas de protección civil antes y durante su desarrollo.

Es importante que las alcaldías cumplan con su tarea no solo en el “papel” sino en el desarrollo del espectáculo, aseveró.

“Las alcaldías tienen no sólo que revisar el plan de protección civil como marca la ley, sino supervisar el desarrollo del evento. Es muy importante que las alcaldías hagan su trabajo, insisto, y no sólo revisar el plan de protección civil sino que revisen todo lo que se instale para el evento y cuando está el propio desarrollo del evento, las alcaldías tienen que estar presentes, sus áreas de seguridad, sus áreas de protección civil para que no ocurran estos estos temas”.

— César Cravioto