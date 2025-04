Estiman ONGs que unos 30 mil niños colaboran con el crimen

Niños y adolescentes están enrolados actualmente con grupos delincuenciales, señalan organizaciones no gubernamentales.

Organizaciones de la sociedad civil estiman que aproximadamente 30 mil niñas, niños y adolescentes están enrolados actualmente con grupos delincuenciales.

Además, alertaron de que otros 145 mil a 200 mil menores están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.

En el marco del Foro Legislativo sobre la Violencia que Afecta a Niñas, Niños y Adolescentes en México, organizado por el Senado, Mercedes Castañeda Gómez-Mont, cofundadora de Reinserta, explicó que los grupos criminales reclutan niñas, niños y adolescentes por su disponibilidad y maleabilidad.

Dijo que los niños acatan órdenes de manera adecuada, no exigen tanto como un adulto y transportan y usan con facilidad las armas y las municiones que se les brindan.

Según un estudio de Reinserta titulado “Niñas, Niños y Adolescentes Reclutados por el Crimen Organizado”, las niñas, niños y adolescentes ejecutan más de 22 tipos de delitos como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, corrupción o piratería.

Castañeda Gómez-Mont reconoció que se cuenta con escasa información que muestre cuántas niñas, niños y adolescentes están involucrados en la delincuencia organizada.

“Se estima que hay aproximadamente 30,000 participando como espías, combatientes, mensajeros, cocineros y explotados sexualmente”. —

“Pero, estamos en pañales en este tema, en México se reconoce sutilmente que hay reclutamiento. Estamos hablando de la problemática brutal de reclutamiento infantil, no. Pero, no hay una sola solución, digo, hay miles, pero oficiales que se estén llevando a cabo, no las hay”, expresó.

También dijo que nadie quiere escuchar que haya niños de 10 años armados en nuestro país, nadie quiere cerrar los ojos y pensar que literalmente están en la sierra siendo entrenados a matarse entre ellos y a desensibilizarse. Pero, esa es la realidad, las autoridades tampoco”.

El estudio señala que algunas niñas, niños y adolescentes han sido secuestrados por diferentes fuerzas, otros se incorporan de manera voluntaria, pues se les manipula con ganancias económicas, mientras que unos cuantos más han tenido la necesidad de unirse a causa de la pobreza, la exclusión y la discriminación en la que se encuentran.

Además, en ocasiones, la delincuencia organizada es la única opción que tienen para obtener alimento y vivienda, especialmente, cuando estas necesidades se combinan con el abuso de drogas, el uso de armas, la violencia y la falta de educación.

Por ejemplo, el narcotráfico recluta niñas y niños porque pueden circular sin levantar sospechas, pues nadie pensaría que pueden cometer un crimen; además, porque son considerados objetos desechables y prescindibles.

Buena parte de las niñas, los niños y las y los adolescentes involucrados en delitos contra la salud son también consumidores de droga.

Las niñas, niños y adolescentes tiene roles que están distribuidos en todos los niveles de la organización. —

Los narcotraficantes buscan engancharlos a través de su consumo y adicción, con lo cual aseguran su alianza al grupo delictivo.

Una vez que tienen un problema de abuso de sustancias, estos son vulnerables, más flexibles y obedientes, quedan a total disposición del grupo criminal, porque además luchan con una adicción que los deja en muchas ocasiones sin poder de decisión y que los lleva a hacer cualquier cosa con tal de conseguir la droga

Las niñas y los niños son reclutados por los grupos criminales aproximadamente entre los 9 y 11 años, en algunos casos a edades más tempranas, para llevar mensajes, informar, robar, secuestrar y hasta matar.

En algunos grupos delictivos organizados, los niños más pequeños comienzan realizando tareas sencillas como informar y observar.

A partir de los 12 años comienzan a cuidar casas de seguridad o a transportar droga; desde los 16 años, portan armas y son los encargados de realizar secuestros y asesinatos.

Las niñas se encargan de las tareas típicamente relacionadas con su género, como limpiar y cocinar y, en algunos otros casos, ellas son las que empaquetan la droga.

Sin embargo, existen grupos en donde la edad no es directamente proporcional a la dificultad de la tarea , sino que, dependiendo de las características y habilidades de cada niña, niño y adolescente, se le delegan ciertas actividades o delitos.

Así, se encuentran niños de 12 años que ya son considerados sicarios y cuyo promedio de vida a partir de entonces es de 3 años, debido al ambiente de violencia al que se enfrentan.