Sheinbaum no descarta aranceles recíprocos en acero y aluminio a E.U… “siguen negociaciones”

México está buscando evitar imponer aranceles recíprocos de 25% a Estados Unidos, sin embargo, no está aún descartado, fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al recordar que esta semana nuevamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará a Washington para continuar las negociaciones con las autoridades del país vecino.

En la mañanera, la Primera Mandataria comentó que lo importante para su administración es proteger la industria mexicana.

“En la medida de lo posible queremos evitar poner aranceles recíprocos, autos tiene su característica, pero particularmente el acero y aluminio, el aumentar el 25% digamos no lo descartamos, pero queremos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, pero representaría incrementos en precios en México, por supuesto queremos proteger a la industria mexicana, las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo por la comunicación que tenemos antes de cualquier cosa, porque sería muy fácil le ponemos aranceles al acero y aluminio, pues sí, pero eso va a aumentar los precios aquí”.

Indicó que su administración también mantiene comunicación permanente con las y los empresarios del país, por lo que, dijo, mantendrá el respeto con la decisión que tome cada nación ante el gravamen que impuso su homólogo Donald Trump.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo señaló que también avanza la renovación en los nuevos consulados y reconoció que se dio un retraso en el pago.

“Hubo un problema de unos días que se retrasó el pago con algunos trabajadores de los consulados, se resolvió era un problema administrativo, de un nuevo esquema administrativo que se está haciendo con el gobierno federal, pero no va a volver a ocurrir y todos van a tener a tiempo sus recursos y segundo, ya tenemos el diagnóstico, yo creo que este mismo mes que presentamos una visión integral”.

Con ello, dijo, habrá mejor atención para los migrantes mexicanos. Por cierto que Sheinbaum Pardo celebró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, compartiera en su red social la campaña de México contra las drogas y el fentanilo.

“Sí me sorprendió que subiera su red social ayer el presidente Trump, tal cual los la campaña que estamos haciendo en México, se lo enviamos hace alguna semana, una semana más o menos, se lo enviamos y se ve que, pues lo vio apenas y lo subió y eso es bueno porque se promueve, pues en el mundo entero porque, mucha gente en el mundo entero de las redes del presidente Trump, y pues se subió tal cual está la campaña en México…

-¿para usted eso es una señal de que las relaciones van por buen camino?

-sí y además es una señal de que hay un reconocimiento de qué hay que atender las causas”.

Por último la Jefa del Ejecutivo Federal adelantó un poco de los temas que tratará en el viaje que tendrá el próximo miércoles a Honduras para su participación en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ello tras la invitación de su homóloga en ese país, Xiomara Castro.

“Entonces me convenció porque en un principio, pues por… aquí tenemos mucho trabajo y parece mentira, pero medio día que no estés también representa no atender otros temas, pero primero es eso segundo, creo que es un momento importante para hablar también de la unidad de América Latina y el Caribe, no solamente con los presidentes y las presidentas que venimos de un movimiento progresista, sino por la importancia de ampliar la relación de América Latina y el Caribe somos una región con un potencial enorme”. Indicó que solo tendrá una participación.

El pasado viernes, Xiomara Castro, confirmó la presencia de Sheinbaum Pardo en la CELAC, después de indicar que un día antes habló vía telefónica con la Presidenta de México y con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.