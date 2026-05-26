Carlos Slim cuestiona baja en calificación crediticia de México

El empresario mexicano Carlos Slim Helú ofreció conferencia de prensa para dar un informe general del crecimiento y planes de inversión en el país.

El empresario Carlos Slim Helú cuestionó las advertencias de las calificadoras sobre la situación financiera de México y sostuvo que la reducción en la calificación crediticia del país responde a análisis limitados que no consideran el potencial de crecimiento económico ni la capacidad de inversión.

En su tradicional conferencia de prensa anual, Slim criticó el manejo económico de administraciones anteriores encabezadas por “tecnócratas” formados en universidades extranjeras, a quienes responsabilizó del bajo crecimiento económico registrado durante años.

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¿Qué dijo Carlos Slim sobre las calificadoras?

El empresario también cuestionó el destino de los ingresos públicos obtenidos en sexenios anteriores y señaló que faltó inversión productiva.

“Yo creo que ha habido mucho tecnócrata que trae 10 de calificación de las universidades de Estados Unidos y viene aquí a las áreas más importantes financieras. Por eso crecimos al 1.4 por ciento con esos excesos vía cuando había 466 mil millones de dólares de ingresos, ¿dónde están?, ¿qué hacían con ellos? Era una gran cantidad de dinero para invertir. Yo creo que la inversión se quedó muy corta”. — Carlos Slim, empresario

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Slim sostuvo que las reformas fiscales y el incremento en tasas de interés terminaron frenando la inversión privada y el crecimiento económico.

“Les gustaba hacer reformas fiscales. Subía la inflación, subía la tasa de interés y se complicaba porque entonces se frenaba la inversión. Con tasas de interés del 20 o del 15 por ciento se frena la inversión”. — Carlos Slim, empresario

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¿Qué opinó sobre la deuda pública de México?

Sobre las advertencias de que la deuda pública podría alcanzar 60 por ciento del PIB, consideró que las estimaciones parten de escenarios pesimistas de crecimiento.

“Ya están vaticinando que va a ser 60 por ciento para fin de año como algo religioso, pero ese 60 por ciento tampoco es muy alto”. — Carlos Slim, empresario

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Incluso comparó el caso mexicano con Brasil, donde —afirmó— el nivel de deuda es superior y las tasas de interés son más elevadas.

“Brasil anda al 80 por ciento y la tasa de interés allá es de 15 por ciento. Obviamente te jala más invertir en tasa de interés que hacer inversiones materiales”. — Carlos Slim, empresario

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¿Qué prevé Slim para la economía mexicana?

Finalmente, el empresario aseguró que la reducción en la calificación crediticia no le genera preocupación y confió en que el país podrá recuperar dinamismo económico mediante inversión y crecimiento.

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