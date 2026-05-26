Adiós a los narcocorridos en eventos públicos: CDMX avala nueva prohibición

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la ley para prohibir que durante la celebración de espectáculos públicos se difundan o promuevan contenidos que hagan apología del delito, como los llamados narcocorridos.

Además, se establece la obligación para que las autoridades educativas supervisen que “en festivales, actividades escolares y eventos académicos no se difundan contenidos que promuevan el delito”.

🏛️🎭 El #CongresoCDMX aprobó fortalecer las obligaciones en espectáculos públicos para prevenir conductas que promuevan la violencia, la discriminación, los discursos de odio, la prostitución y el consumo de drogas, con el propósito de garantizar espacios seguros y de sana… pic.twitter.com/Xu3OlmBHX0 — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) May 26, 2026

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¿Qué prohíben las reformas aprobadas por el Congreso?

Las reformas aprobadas por unanimidad de todos los partidos políticos no buscan censurar ningún tipo de música, expresó la diputada promovente de la iniciativa, la panista Laura Álvarez Soto, sino evitar que los niños y jóvenes conviertan al crimen y sus líderes en “referentes aspiracionales”.

“La apología no se limita a la mera narración de hechos, sino que convierte a los protagonistas del narcotráfico en modelos a seguir, lo cual puede desencadenar efectos negativos en la percepción colectiva sobre el delito”. —

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, se convirtió en figura recurrente de los narcocorridos, un fenómeno musical que ha sido señalado como apología del delito. Ampliar

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¿Qué impacto tienen los narcocorridos, según la iniciativa?

Los narcocorridos, añade el documento, “contribuyen a la normalización y legitimación social de conductas ilícitas al construir una narrativa en la que la violencia, la corrupción y el poder criminal se presenten como valores aspiracioncitas”.

No podemos ignorar, explicó la legisladora, el “contexto que vive nuestro país, el reclutamiento de jóvenes para participar en actividades dolorosas que destruyen a las familias y a las comunidades”.

En la consulta infantil que llevo a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE), añadió, 118 mil niños respondieron que en su comunidad “se presionan a niños, niñas y adolescentes para cometer delitos”.

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