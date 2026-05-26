INE repetirá examen para Servicio Profesional Electoral el 13 de junio

La autoridad electoral anuló la evaluación aplicada en línea el pasado 16 de mayo debido a fallas técnicas y aplicará una nueva versión del examen para todas las personas aspirantes.

El Instituto Nacional Electoral (INE), determinó reponer de manera integral el examen de conocimientos del Concurso Público 2026 para ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional, luego de las incidencias técnicas registradas durante la aplicación en línea realizada el 16 de mayo.

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¿Por qué el INE repetirá el examen?

Informó que la nueva evaluación se llevará a cabo el próximo 13 de junio en modalidad presencial y por escrito, utilizando una versión distinta del instrumento para todas las personas aspirantes, con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad y preservar la validez técnica del proceso.

De acuerdo con el INE, las fallas detectadas durante el esquema “Examen desde casa” generaron condiciones diferenciadas en aspectos como acceso, continuidad de la prueba, tiempos efectivos de respuesta e incluso una posible exposición de reactivos, por lo que decidió dejar sin efectos la evaluación aplicada y repetirla para la totalidad de participantes.

#BoletínINE 📄| Determina #INE reposición del examen para el ingreso al #SPEN y establece aplicación presencial el 13 de junio 🗓️



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¿Cómo será la nueva aplicación presencial?

La autoridad electoral explicó que el cambio a una aplicación presencial permitirá reforzar la verificación de identidad de las personas aspirantes, la supervisión directa de la jornada, el control de tiempos y el resguardo de los materiales de evaluación, además de reducir riesgos asociados con problemas de conectividad o equipos tecnológicos.

El INE precisó que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior continuará como responsable de la aplicación y custodia de los instrumentos de evaluación, mientras que la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional coordinará la logística del proceso.

Apuntó que la modificación únicamente afecta la forma de aplicación del examen, ya que se mantienen la estructura, los módulos, las ponderaciones, las calificaciones mínimas aprobatorias y los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria.

¿Qué fechas cambian en el Concurso Público 2026?

Las sedes para la aplicación presencial serán asignadas con base en la entidad federativa registrada previamente por cada aspirante y su ubicación será publicada el próximo 29 de mayo en el micrositio del Concurso Público.

Respecto al calendario, el organismo informó que las etapas ya concluidas conservarán su validez y que únicamente se reprogramarán las fases posteriores al examen de conocimientos.

Entre las nuevas fechas destacan la carga de documentos del 3 al 10 de julio, la evaluación psicométrica el 1 de agosto, las entrevistas a partir del 18 de agosto y la publicación de resultados finales durante septiembre.

El INE también anunció que incorporará medidas de accesibilidad y ajustes razonables para garantizar la participación de personas con discapacidad en la nueva aplicación presencial, reafirmando su compromiso con la transparencia, la equidad y la confiabilidad del proceso de selección.

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