Familiares de desaparecidos en Rancho Izaguirre, realizan vigilia en el Zócalo

Por todas las personas desaparecidas en el país y por un México sin violencia, este sábado por la tarde se realizó la “Vigilia y Luto Nacional: 400 Velas + 400 Pares de Zapatos”, en el Zócalo capitalino, con el fin de exigir verdad, justicia y la no repetición de los hechos ocurridos en el municipio de Teuchitlán, en Jalisco, tras el hallazgo de tres crematorios clandestinos y un “campo de exterminio” en el Rancho Izaguirre, a donde eran llevadas personas reclutadas de manera forzada por el crimen organizado.

Durante la vigilia, Irene Hernández, activista y prima de un desaparecido en Tecomán, Colima, se quejó de la ineficacia de las autoridades ante la violencia y la desaparición de personas.

Exigió que el Gobierno tome acción, resaltando la falta de empatía y la continuidad de la impunidad y corrupción.

“Mi primo siempre fue un hombre de causas, de causas como esta, y hoy, ante la ineficacia y ante la ineptitud de las autoridades, me sumo a la voz de todos, de los miles que estamos sufriendo y el azote de la violencia en este país. No venimos a pedir, venimos a exigir que las autoridades se pongan a trabajar, que si se dicen ser la esperanza de México, lo demuestren, y lo demuestren con creces, porque estamos hartos de negligencia, estamos hartos de ineficacia, estamos hartos de corrupción, estamos hartos de simulaciones”, reprochó la activista.

La activista reprochó que las autoridades “ya quisieran de verdad estar en los zapatos de esas personas que encontraron en Jalisco, al asegurar que no están en los zapatos de las familias que buscan a los desaparecidos, “no están en los zapatos de nadie, no tienen empatía y ya no pueden echarle la culpa al pasado”, dijo.

“Y hoy, yo sé que muchos se sienten con vergüenza por haber creído y dieron un voto a ese partido que hoy nos gobierna. Y hoy ya no pueden decir que esto es herencia del pasado, porque hay un pasado reciente de seis años lleno de sangre y de impunidad y de corrupción. Pero no deben sentir vergüenza, deben unirse y levantar la voz, levantar la voz por todos estos que ya callaron, que llevan años, llevan años sus familias buscando”.

Por último, Irene Hernández pidió justicia y un cambio en el ambiente de violencia que se ha normalizado.

Antes, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Francisco Javier Acero Pérez, ofició una misa en memoria de los desaparecidos en la Catedral Metropolitana y durante la homilía a nombre de la Iglesia Católica, pidió disculpas, “si en algún momento fue indiferente a estas historias.

Al caer el sol, los manifestantes en medio de gritos de ¡narcopresidenta, narcopresidenta! hacia la presidenta Claudia Sheinbaum, se aferraron a las vallas que resguardaban la fachada principal de Palacio Nacional, y por momentos parecía que las iban a derribar, pero no fue así.

Al final las autoridades reportaron saldo blanco.

JALISCO SE UNE A LA VIGILIA POR LOS DESAPARECIDOS

En Guadalajara, al menos 5 mil personas y colectivos de madres buscadoras recordaron a las víctimas del campo de exterminio en Teuchitlán y exigieron justicia a las afueras del Palacio de Gobierno.

DURANGO SE SUMÓ AL LUTO NACIONAL POR TEUCHITLÁN

En Durango, colectivos de búsqueda de desaparecidos realizaron también una vigilia por el hallazgo de restos óseos y tres crematorios clandestinos en el Rancho Izaguirre en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

