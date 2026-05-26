Diputados aprueban en lo general reforma que pospone hasta el 2028 la elección de magistrados y jueces

Con el voto de la mayoría de Morena, PT y el Partido Verde, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, (falta en lo particular) la reforma que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para cambiar hasta el 4 de junio de 2028 la fecha de la elección de los integrantes del Poder Judicial federal y local, comicios que coinciden con consulta sobre la revocación de mandato de la propia titular del Ejecutivo federal.

La votación fue por mayoría calificada: 341 a favor, y 124 en contra del PRI, PAN y MC.

Se dejó para este miércoles, la discusión en lo particular de esta iniciativa constitucional, también la propuesta de nulidad de una elección cuando se compruebe que hubo injerencia extranjera en los comicios y su ley secundaria dentro de la ley de medios de impugnación en materia electoral.

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Así como cambios a la ley electoral para que el INE integre una comisión que revise y evalúe los perfiles de los candidatos a puestos de elección popular y evitar que se cuelen aspirantes con vínculos criminales.

¿Cuáles son los argumentos para postergar la fecha de votación?

La morenista Mariana Benítez habló de las bondades de cambiar la fecha de la elección judicial.

“Este aplazamiento permitirá a las autoridades electorales y judiciales contar con más tiempo para perfeccionar mecanismos técnicos, metodologías de evaluación, organización territorial y diseño de boletas”.

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¿Qué críticas desató la reforma en el pleno de la Cámara?

Pero la oposición se lanzó con todo, sobre todo el PRI, que con mantas y pancartas que decían “no a tremenda Corte, no a los ministros chicharrón, no a los juzgadores de acordeón”.

Incluso, el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, llamó asesino al diputado de Morena, Leonel Godoy, a quien acusó de matar al edil de Michoacán, Carlos Manzo.

El legislador del tricolor quiso reventar la sesión, los líderes parlamentarios tuvieron que salir a calmar los ánimos pues casi se genera una pelea campal entre morenistas y priistas en tribuna. Tras los momentos de tensión, llegó la calma.

De hecho, poco antes el líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, aseguró que continuarán los acordeones y los juzgadores a modo de Morena.

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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Con una mano levantó un pequeño acordeón y dijo así será la justicia en México, un simple acordeón.

“En este se resume lo que será la justicia en este país, en un acordeón, ahorita toco y tu bailas. El artículo 35 que se quiere cambiar, va meter por la puerta de atrás, compañeros del PT que se empalmen la revocación de mandato con las elecciones ordinarias”.

La discusión en lo particular sobre la reforma al Poder Judicial se llevará a cabo este miércoles y se citó a las nueve de la mañana para continuar la sesión.

Se prevé una larga jornada que podría terminar hasta el jueves, pues faltan por discutir las otras tres reformas convenidas para ser desahogadas en este periodo extraordinario.

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