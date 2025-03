Crematorio clandestino en Jalisco, tema grave… increíble que no supieran: Gertz

Como crítico y lamentable calificó el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el crematorio clandestino encontrado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, y aseguró que si bien por ahora no atraerá el caso, la instancia sí investigará diversas aristas.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el titular de la FGR indicó que es necesario determinar el punto exacto hasta donde corresponde a un asunto que queda en manos del gobierno estatal, al federal, aunque expresó extrañeza que las autoridades del municipio no tuvieran conocimiento de esto toda vez que en el lugar se encontraron más de 400 zapatos, prendas de ropa, maletas, mochilas y restos humanos calcinados.

“Antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso, es decir no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del Estado… en esas circunstancias esa información es fundamental ¿por qué razón? Porque para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal tiene que haber una claridad absoluta sobre la federalidad de ese delito”.

Recordó que el hallazgo lo hicieron grupos ciudadanos después que hubo una serie de operaciones en los alrededores y era un tema conocido, ante ello refirió que la Fiscalía, debe dar un informe muy preciso de los antecedentes.

“Nosotros no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión, por supuesto que tenemos que llegar al fondo y ver por qué estaban todos esos esas prendas ahí, es ver si realmente eso funcionaba como un crematorio, si tiene las características porque usted sabe que para un crematorio se necesita unos niveles muy altos que si no se logran no funciona, yo creo que en este caso en un plazo que debe ser muy corto la Fiscalía de la República va a ser una investigación no la tracción hasta que no tengamos la certeza de las responsabilidades”.

Sin embargo, no supo decir qué tiempos se ha establecido la Fiscalía, pero adelantó que se determinará quiénes protegían el lugar y de quién es el terreno, por lo que buscarán acercamiento con las personas que encontraron el lugar.

Cabe recordar que tras una llamada anónima que alertó de los restos humanos en el rancho Izaguirre en Guadalajara, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, liderado por Indira Navarro y elementos de la Guardia Nacional, confirmaron la existencia de tres crematorios en la zona.