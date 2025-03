Ellos dicen no es campo de exterminio, para mí sí lo es, nos trajeron a dar un paseo: Raúl Servín

“Todo fue a medias del terreno, sí nos dejaron entrar, pero no dejan ver el trabajo que llevan a cabo la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda, hay peritos, pero como tal no está trabajando nadie”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, Raúl Servín, integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, el cual denunció la existencia del Rancho Izaguirre, dijo que tuvieron que irrumpir en el predio para recórrelo nuevamente, quieren encontrar la verdad, lo que encontraron hoy fue “un pequeño recorrido, un acordonamiento como si fuera un zoológico… somos una burla más para Jalisco a raíz que nos trajeron a dar un tour, un paseo”, se llevaron toda la vestimenta y el calzado a la Fiscalía de Jalisco, sabemos que fue un campo de exterminio y desaparecieron a las personas.

“Para ellos no son hornos crematorios como tal, esperaban unos que usan en funeraria para cremar personas, en este caso para nosotros es un horno, abrieron un pozo, hicieron una capa de dos, tres, cuatro, de tabiques, ahí metían a las personas y ahí las quemaban, para nosotros si es un horno, la manera en la que les quitaron la vida. Ellos dicen no es campo de exterminio, para mí sí lo es”.

Al ser cuestionado sobre si confía en la Fiscalía General de la Republica (FGR) el integrante del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer que no ha tenido un diálogo con nadie de la institución, únicamente con la Comisión de Búsqueda y la Fiscalía del Estado, “acá dicen no han encontrado ningún indicio… yo tengo la certeza bien puesta en ellos, desgraciadamente me encuentro con la noticia de que el fiscal general de la Republica no llegó a Jalisco, es lamentable, queríamos un dialogo con él, tengo la esperanza de que pueda ayudarnos”.

Servín señaló que no puede precisar una cantidad de las personas que fueron asesinadas en el Rancho Izaguirre, el mismo Gobierno o la FGR no lo va a saber, “del cuerpo completo algunos quedaron a la nada”, es la realidad que se vive en Jalisco, en todos los lugares donde se encuentran fosas, hay muchas irregularidad y omisiones.

Imágenes exclusivas dentro de las instalaciones del presunto campo de adiestramiento y exterminio del CJNG en Jalisco



W Radio México March 20, 2025

