Campaña negra de adversarios no funcionó antes, ahora menos: Sheinbaum

En medio de las críticas y cuestionamiento al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por el grito de familiares de víctimas de desaparecidos, entre otros temas, la Primera Mandataria aseguró que no habrá campaña negra o sucia que afecte a su administración.

Horas después que el Zócalo de la Ciudad de México, sirviera de escenario para que familiares y colectivos exigieran justicia por el hallazgo de ropa, mochilas, cientos de pares de zapatos, cartas y restos óseos en el rancho Izaguirre de Guadalajara, Jalisco, y que el gobernador de Tabasco, Javier May, lanzara un no estás sola, Sheinbaum Pardo dijo que es gracias al pueblo de México, lo que da fuerza a su administración.

“Ya ven los adversarios ahora quieren seguir con su campaña sucia, su campaña negra, pero si no sirvió antes, menos va a servir ahora porque el pueblo de México, está consciente, muy, muy empoderado, me gustó la frase que usó Javier que dijo, hay mucha Presidenta, no, no hay mucha Presidenta, hay mucho pueblo, hay mucho pueblo de México, eso es lo que nos da fuerza, a la Presidenta, al gobernador y a todo el país”.

Y es que, en redes sociales, nuevamente ha sido utilizado nuevamente el señalamiento de #narcopresidenta. Al encabezar el inicio de la construcción de carretera Macuspana-Escárcega, en Tabasco, afirmó que se ha demostrado el resultado de la llamada 4T, donde dijo, se trabaja bajo tres principios, el primero por el bien de todos primero los pobres, algo que insistió, ha servido para mejorar la economía nacional.

“Ahora la economía de México es más fuerte, ¿qué sería de México sin los programas de Bienestar, qué sería de México si no se hubiera aumentado el salario mínimo, qué sería si no se hubieran dado todos los apoyos que se dan? No tendríamos una economía tan fuerte, eso quiere decir que cuando se apoya abajo, cuando se apoya a quien menos tiene, se fortalece México”.

La Jefa del Ejecutivo Federal nuevamente se fue contra la oposición, mientras pidió a la población votar el próximo primero de junio, por los jueces, magistrados y ministros que integrarán al Poder Judicial tras la reforma.

“¿Qué vamos a elegir? Jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras de la corte, dicen nuestros adversarios que somos autoritarios, imagínense, cuando ellos defienden que los ministros se sigan eligiendo por los senadores, por unos cuantos senadores, no, aquí, se demostró con la Cuarta Transformación, que con el pueblo todo y sin el pueblo nada, que aquí quien manda es el pueblo de México y por eso el primero de junio, todos a votar, porque vamos a ser el país más democrático del mundo”.

Respecto al trabajo en el estado, recordó que se trabajará por comprar toda la producción de cacao a los pequeños productores a fin de convertirlo en chocolate de Tabasco y venderlo en las antiguas tiendas Conasupo o Diconsa ahora Tiendas de Bienestar. Por último, recordó que existe un proyecto impulsado por el gobierno estatal para dar crédito a la palabra para los pequeños productores del estado, con el objetivo de aumentar la producción en el estado y lograr la autosuficiencia alimentaria.