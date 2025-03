“No le temo a Trump, porque pueblo y gobierno somos uno solo”: Sheinbaum

Desde Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que a pesar de lo que se diga, no le teme a su homólogo estadounidense, Donald Trump, porque tiene el respaldo del pueblo de México y ella viene de un movimiento que surgió de la lucha social.

“La Cuarta Transformación surgió de un movimiento social, de la lucha del pueblo de México, y por eso no va a haber nunca divorcio entre pueblo y gobierno, somos uno solo, y eso es lo que nos da la fuerza. Si no tuviéramos esa fuerza, no podríamos negociar con ningún país del mundo. Una vez me preguntó un periodista ahí en la ‘mañanera del pueblo’, oiga, ¿no le tiene miedo a Donald Trump? Le dije, ¿cómo le voy a tener miedo? Si estamos juntos el pueblo y el gobierno, somos uno solo, tenemos un pueblo que nos respalda. Y siempre vamos a defender nuestra soberanía, nuestra independencia”, enfatizó la presidenta de México.

Al encabezar en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, el programa “Pensión Mujeres Bienestar”, la presidenta Sheinbaum dijo que aunque durante todo el periodo neoliberal, quisieron hacernos creer que México era un país menor, que los mexicanos y las mexicanas no teníamos la fuerza de otros países del mundo, ahora decimos México es una potencia cultural, y eso se la dan los pueblos originarios.

“No tiene ningún país del mundo la fuerza que tiene México, porque aquí hay pueblos originarios que han resistido y que nos muestran todos los días lo que representa el amor al prójimo, el amor a sus comunidades y el amor a la patria. Eso es lo que nos distingue”, enfatizó orgullosa la mandataria.

En su oportunidad, el secretario de Educación, Mario Delgado, anunció que en esta entidad ya se tiene a 780 mil niños y niñas becadas con la beca Rita Zetina, 189 mil 900 jóvenes con la beca Benito Juárez, y hay 42 mil 500 estudiantes que tienen la beca Escribiendo el Futuro.

En total dijo, más de un millón de jóvenes, niños, niñas y adolescentes reciben beca aquí en Chiapas, con una inversión de más de ocho mil 500 millones de pesos para este estado.

Agregó que por instrucción presidencial Decía el programa de la “Escuela es Nuestra”, no sólo continúe, sino que se amplía ahora a las escuelas de media superior preparatorias y bachilleratos.

Aquí, en este año, dijo, 9 mil 653 escuelas de educación básica van a recibir el apoyo de este programa y serán 593 escuelas de media superior, el 67% de las que existen en el estado.

En total, 10 mil 246 planteles con una inversión de tres mil millones de peso recibirán el apoyo de la “Escuela Es Nuestra” y esto va a beneficiar a 883 mil estudiantes, finalizó.

Delgado Carrillo aprovechó para reiterar que la reforma que se planteó del ISSSTE “de ninguna manera afecta a los maestros, por el contrario, dijo, se trata de fortalecer su derecho a la vivienda y se trata de que el FOVISSSTE pueda disminuir y condonar las deudas que se han acumulado durante tantos años; se trata de beneficiarlos y siempre estaremos, como lo ha dicho la presidenta, en la búsqueda de mejores condiciones para los maestros y de mejores pensiones”, puntualizó.

Antes, la titular del Ejecutivo Federal inauguró la primera sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas.

En el acto, la Sheinbaum Pardo reafirmó su compromiso con la educación pública y gratuita como un derecho fundamental para el desarrollo del país.

“Todo joven que desea estudiar la universidad debe tener derecho a estudiar la universidad. Por eso el día de hoy no puedo sentirme más orgullosa de poder estar inaugurando la primera universidad nacional Rosario castellanos en Comitán de Domínguez, Chiapas”, indicó Sheinbaum.

La nueva institución, que inicia operaciones con más de 900 estudiantes en 11 licenciaturas, una especialidad, un doctorado y dos maestrías, forma parte de la estrategia que sigue la mandataria, para ampliar el acceso a la educación superior en el país.