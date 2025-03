Inician consultas para enfrentar aranceles en acero y aluminio… EUA, el más afectado: Ebrard

Al insistir que el gobierno esperará el anuncio de Estados Unidos el dos de abril sobre los aranceles recíprocos, la presidenta Claudia Sheinbaum opinó que con una guerra arancelaria ningún país gana.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, al ser cuestionada sobre el motivo por el que su gobierno ha esperado para responder con aranceles a Estados Unidos, enfatizó que su gobierno seguirá trabajando por proteger la economía de los mexicanos.

“Vamos a esperar al dos de abril cuál es el anuncio y a partir de ahí tomar nuestras decisiones, no tiene caso hoy anunciar uno, después otro, sino realmente a partir del paquete que presente, Estados Unidos, tomar nuestras decisiones para proteger y desarrollar la economía de México.

-¿Quién sale ganando en esta guerra arancelaria mundial?

-Nadie, nadie, si el objetivo que ha planteado Estados Unidos es que Estados Unidos importa demasiado y lo que quieren es producir más en su país. En el caso de México hay muchos estudios de cómo, la inversión en México de una empresa estadounidense genera el triple de empleos en Estados Unidos”.

Sheinbaum Pardo consideró que lo conveniente para todos es mantener el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer que a partir de este viernes se iniciarán consultas conjuntas con todos los involucrados en el sector acerero y de aluminio al implementarse el gravamen de 25% por parte de la administración de Donald Trump.

“Sin la intervención de la presidenta Sheinbaum con el presidente Trump hoy todas las exportaciones de México estarían pagando 25% podríamos decir que, a nuestro país le ha ido mejor que a otros países, o le va a ir mejor que otros países… el gobierno de Estados Unidos impuso una tarifa general global al acero y el aluminio, nos parece una mala idea porque la integración de Estados Unidos es muy alta. Si somos las dos economías más integradas al poner una tarifa evidentemente esto va a afectar a muchas industrias… Ya nos pidió la presidenta por supuesto que preparáramos consultas que iniciamos mañana aluminio automotor todas las están vincular”.

Durante la mañanera señaló que a pesar de existir muchas medidas que pueden implementarse, habrá cabeza y sangre fría para responder, ya que, enfatizó, es algo que ha dado resultados desde la llegada de Trump al gobierno del país vecino.

“Hay muchas medidas que pueden tomar, pero no los vamos a tomar intempestivamente, entonces vamos a hacer las consultas debidas y nos vamos a preparar para usar todo el instrumental que tenemos en función de lo que le convenga tenemos que desde luego lograr que lo que se presente a partir del 2 de abril, México esté mejor condición que cualquier otro país es la meta ¿por qué? Porque estamos muy integrados, Estados Unidos no vamos a tomar medidas que no tengan en cuenta el panorama en dónde vamos a llegar el día 12 de abril, vamos a tener plática, así esta semana esta estrategia de firmeza sangre fría es la mejor estrategia posible y está dando resultados”.

Refirió que sería imprudente dar detalles de las pláticas de alto nivel, pues siguen en curso. El titular de la Secretaría de Economía destacó que el establecimiento de aranceles está lejos del objetivo de relocalización del gobierno del magnate republicano y que, en cambio, afectará los precios para los consumidores estadounidenses.

“Cuando tu balance es que importas más de lo que exportas, al tu aplicar un arancel general el impacto número uno van a ser los precios, haz de cuenta que de un día a otro le dices a todos los que utilizan el acero, por ejemplo electrodomésticos, la industria automotriz, un largo listado de todo lo que utilizamos de acero y aluminio, yo lo veo inconveniente. La tesis que está detrás de todo esto es que eso va a provocar que haya una relocalización, pero no ha ocurrido… cuál es el efecto número dos, como subes los precios, se va a reducir la demanda, va a reducirse el comercio internacional relativo a acero y aluminio”.

El excanciller destacó que a pesar de la incertidumbre generada por la política comercial de Estados Unidos, no ha habido cancelación de inversiones en México, que hasta el momento, dijo, suman más de 220 mil millones de dólares.

“El portafolio es dinámico, lo importante que te podía decir, ahorita es que no tengo cancelaciones, lo segundo es todo el tiempo, todo el tiempo estamos haciendo un nuevo registro tanto nacional como extranjeros, entonces vamos a ir informando trimestralmente, hoy la cifra que tenemos es esta, incluye más o menos para que una idea una mezcla de alrededor de 60% nacional y 40% extranjero, eso puede variar, conforme vayamos avanzando, pero eso es lo que tenemos al día de hoy, 220,000 millones todo el sexenio, no tenemos cancelaciones, nos han ratificado esas cifras hasta el día de hoy y tenemos nuevas inversiones que nos están informando”.

El titular de la Secretaría de Economía también anunció una inversión de la empresa Mabe, a desarrollarse de 2025 a 2027, por más de 600 millones de dólares con 15 plantas en nuestro país. A ello Pablo Moreno Cadena director General de Mabe, comentó que con eso se reafirma el compromiso de Mabe con México y aclaró que el tema de aranceles en acero y aluminio afectará en los precios de sus productos pero en el país del norte.