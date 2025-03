Ya existe transmisión de sarampión en México, deben realizar campañas de vacunación: Infectólogo

“Los primeros casos que se reportaron fueron en Chihuahua, el informe de ayer hablaba de 18 casos en Chihuahua y 4 en Oaxaca, ya 22 casos nuevos. Tomando en cuenta lo que esta pasando en Estados Unidos en los estados de Texas y Nuevo México donde ya están cerca de los 300 casos es muy probable que ya nos empiece a afectar a nosotros”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el infectólogo, Francisco Moreno, informó que ya existe una transmisión de sarampión comunitaria en México, no son casos exportados, la enfermedad la adquieren por un contagió que ocurrió en el país, el rezago de vacunas que hubo durante la pandemia comenzará a afectar a la población.

Moreno dijo que el Gobierno debe realizar campañas de vacunación para niños, retomar que el país era de los mejores en el mundo en el tema, si las personas tienen duda de si están vacunados o si sus hijos cumplieron con el esquema completo deben hacerlo, “en pandemia no había vacunas por eso la gente no se vacunaba y ya empieza a crecer esa generación y papas piensan no le paso nada a mi hijo… la administración actual tiene que poner cartas en el asunto”, el sarampión no se diagnostica con una prueba, “la gente va a farmacias a atenderse”, el número de casos debe ser mayor al estimado.

Indicaciones para vacunarse:

A partir del año de edad y a los 18 meses reciben un refuerzo.

En situaciones de epidemia se pueden vacunar los jóvenes, la única condición es que las mujeres no deben estar embarazadas.

Adultos menores de 65 años pueden hacerlo en cualquier momento con la vacuna triple viral

Los adultos mayores de 65 años que nacieron antes de 1957 se dice que están vacunados o tuvieron la exposición a la enfermedad de forma natural, para ellos no es necesario vacunarse.

El infectólogo señaló que el sarampión es una enfermedad que solo les ocurre a los humanos, para que exista cada catorce días tiene que haber un huésped susceptible para enfermarse, si se vacunara toda la población se erradicaría del planeta.

Causas del por qué se presentan casos de sarampión en la actualidad:

En países como el nuestro la vacunación se volvió algo que no es importante.

Uno de cada tres niños están bien vacunados

La anticiencia o los antivacunas, el cual es el principal problema en Estados Unidos, el 98 por ciento de los casos no están vacunados y el otro 2 por ciento no recibieron el esquema adecuado.

La falta de recursos e interesa por parte de los gobiernos.

