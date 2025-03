Secretaría Anticorrupción investiga a Birmex… no se retrasarán medicamentos: Sheinbaum

Se investiga el proceso de licitación realizada por Birmex para la compra consolidada de medicamentos e insumos, fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al confirmar que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno le informó sobre denuncias por distintos laboratorios farmacéuticos

Durante la mañanera fue cuestionada sobre la notificación de la Secretaría a Laboratorios Birmex, sobre una licitación electrónica pública, donde no se cumplieron con las condiciones de transparencias, además de tener irregularidades como falta de información como los permisos sanitarios.

“Sí estoy enterada, me informó la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, lo va a explicar Eduardo Clark el martes a más detalle, Eduardo digamos hace, desde la Subsecretaría de Salud el diseño de toda la compra y hubo en algunas claves algunos problemas que algunas empresas se quejaron de lo que estaba ocurriendo y entonces muy oportunamente entró la Secretaría y en esas claves se dijo a ver hay que revisar exactamente qué fue lo que pasó y hace su propia investigación administrativa”.

No obstante, dijo que no habrá retraso en la entrega de los primeros medicamentos previstos para este mes.

“Lo que hizo Raquel (Buenrostro SFP) junto con información de Eduardo, es decir, a ver cómo garantizamos que sea oportuna la compra y al mismo tiempo que sea justa, que no se le vaya a dar a un laboratorio que no ofertó el mejor precio o que por alguna razón no fue adjudicada correctamente, fue un porcentaje pequeño, estoy enterada de lo que pasó y la Secretaría Anticorrupción está tomando las medidas afortunadamente y no va a retrasar la entrega de medicamentos”.

De acuerdo a lo dicho por el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, días anteriores, la entrega de poco más de 261.5 millones de piezas de medicamentos e insumos adquiridos bajo la compra consolidada para el periodo 2025-2026, comenzarían a ser entregados el 1 de marzo o antes del 15 de marzo en los almacenes estatales y hospitales del país.