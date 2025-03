Lenia Batres, impedida para participar en la votación del amparo de Salinas Pliego

En su sesión privada de este miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad de votos, determinó que la Ministra Lenia Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Benjamín Salinas Pliego.

Así lo dio a conocer la Secretaria de Acuerdos de esta Segunda Sala:

La ministra Lenia Batres Guadarrama se retiró intempestivamente de la sesión de la Segunda Sala de la SCJN, luego de que sus integrantes la declararon impedida para conocer y votar el amparo en revisión 492/2023, sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego.

Esta ausencia provocó que no se pudiera llevar a cabo la sesión pública de la Segunda Sala y se enlistaron todos los asuntos para la próxima semana, según lo determinó el presidente de esta Sala, Javier Láynez Potisek.

“Muy bien, sé que no existe quórum me veo obligado a levantar esta sesión pública y no podemos concluir con los demás asuntos, no se pueden discutir todos los asuntos, por los que se acumularán para las cuentas del miércoles siguiente para agotar todos estos asuntos pendientes”.

— determinó Láynez Potisek