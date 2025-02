Viaja Gabinete de Seguridad para reunirse con Marco Rubio en Washington: Sheinbaum

Se intensifican los acercamientos entre los equipos de gobierno de México y Estados Unidos, fue lo que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum al informar que los integrantes del Gabinete de Seguridad viajarán este miércoles a Washington DC para reunirse el jueves con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Durante la “mañanera” en Palacio Nacional detalló que la delegación mexicana estará integrada por los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; y de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; así como el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

“El día de hoy sale el Gabinete de Seguridad se van a reunir mañana en Washington con el Secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos ellos tienen mañana una reunión y han estado trabajando los últimos días en la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestra soberanía, entonces han estado en eso, no han dejado de trabajar en todo el país, ayer hubo detenciones importantes y vamos a trabajar, principalmente en Tijuana que es hoy por hoy el municipio con mayor número de homicidios”.

Mencionó que no acudirá la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y en dicho escenario reiteró su confianza en que se logrará cerrar un acuerdo de coordinación que evite la aplicación de 25% de productos mexicanos en el país vecino, a pesar de ello no descartó una reunión presencial, tras el análisis el 4 de marzo con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Primero, pues es el 4 de marzo y después vienen algunos temas; por ejemplo él planteó el tema del acero y el aluminio para el 12, él por ejemplo ha estado planteando esto de los aranceles recíprocos, con México, pues no tendría por qué aplicar la reciprocidad porque en realidad no hay aranceles… entonces después del 4 de marzo no cierro la puerta, al contrario, de qué pudiera haber una reunión”.

Claudia Sheinbaum evitó hacer un balance previo al cumplirse el plazo definitivo y destacó que lo importante es que no se acabe el diálogo entre ambos gobiernos.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que a pesar de que se planeó una revisión del Tratado Comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC) para el 2026, esta podría adelantarse ante los acercamientos que se siguen teniendo entre los tres países