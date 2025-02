Vuelos de drones son parte de colaboración y a petición de México: Sheinbaum

No hay nada ilegal, fue el comentario de la presidenta Claudia Sheinbaum, a las críticas por los vuelos de drones enviados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, (CIA, por sus siglas en inglés), en territorio mexicano.

Sin pregunta expresa, durante la mañanera, la Primera Mandataria afirmó que son acciones coordinadas entre ambas naciones, es más, dijo, siempre a petición del gobierno de México para tratar asuntos de seguridad.

“En primer lugar, no hay nada ilegal, lo que hay es una colaboración y una cooperación que tiene muchísimos años, no es de ahora, estos vuelos son parte de coordinación aquí está el almirante secretario, colaboraciones que se hacen desde hace muchos años entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y muchas veces es a petición o más bien, todas las veces es bajo petición del gobierno de México, de colaboración, de información para poder atender condiciones de seguridad”.

Al ser cuestionada sobre el número de acuerdos que se tienen en la materia y cuándo se llevaron a cabo, aclaró que fueron establecidos con anterioridad.

“No, estos no son acuerdos nuevos, son acuerdos que vienen del presidente Andrés Manuel López Obrador o de antes, no hay un… ha habido reuniones entre las instituciones, el Comando Norte se llama, con el secretario de Sedena, con el secretario de Marina, estamos justamente en ese trabajo de qué acciones adicionales de coordinación y colaboración en el marco de nuestra Constitución y las leyes podemos seguir desarrollando que nos ayudemos mutuamente, pero no es esto que supuestamente entramos a una negociación particular, es parte de las coordinaciones que hay”.

Un día después de manifestar que la información difundida era parte de una “campañita” este miércoles señaló al diario estadounidense The New York Times, de buscar vulnerar a su gobierno.

“La soberanía y la independencia de México costaron muchas vidas al pueblo de México y nosotros tenemos la responsabilidad y la vamos a cumplir porque es nuestra convicción y para eso nos eligió el pueblo de México de defender nuestra soberanía, entonces no hay absolutamente nada qué ocultar, pero lo que vale la pena preguntarse es ¿por qué? Porque quieren vulnerarnos como si nosotros estuviéramos negociando la soberanía nacional, jamás, y no nos van a vulnerar porque el pueblo de México y el gobierno es uno solo, aquí no hay divorcio y nosotros no mentimos nunca”.

Sheinbaum Pardo negó tener algún tipo de temor ante los amagos de su homólogo estadounidense en materia de migración, de seguridad o de aranceles.

“No, tengo un pueblo que me respalda, cuando uno tiene la certeza y la convicción y sabe cuáles son sus principios, ¿por qué uno va a tener miedo? Pero además una cosa también es, el presidente Trump tiene su forma de expresarse, primero hay en este momento diálogo y nosotros no vamos a permitir nunca que se vulnere la soberanía y si llega a vulnerarse hay un pueblo entero para defender a su patria, porque también nos quieren colocar como si nosotros defendiéramos a los cárteles de la droga o a la delincuencia organizada, por supuesto que no”.

La Jefa del Ejecutivo Federal manifestó su descuerdo con las declaraciones del Presidente de Estados Unidos que partes de México están bajo control de los cárteles.

“No estamos de acuerdo, lo dije desde que la Casa Blanca sacó el comunicado el 20 de enero, hice un video, grabamos que no aceptamos esa aseveración, al mismo tiempo dice que se lleva bien con México entonces, nosotros tenemos la obligación de buscar siempre un acuerdo con Estados Unidos en el marco de nuestros principios y por supuesto de la Constitución de la República”.

Insistió que su gobierno mantiene el compromiso y trabajo de combatir al crimen organizado a fin de evitar que el fentanilo u otras drogas lleguen a Estados Unidos u otra parte del mundo, para ello, entre otras cosas, dijo, se avanza en una estrategia de trazabilidad de precursores. Es el secretario de Marina; Raymundo Pedro Morales.

“Recordemos que muchas de las sustancias son de uso dual, se usan para la industria química, principalmente pinturas, farmacéutica, pueden ser desviadas esas sustancias para producción de drogas sintéticas, entonces desarrollamos una plataforma de sustancias que permite dar trazabilidad a las sustancias que llegan por los diferentes puertos y aduanas entonces las vamos siguiendo para saber si una industria por ejemplo compra una tonelada de precursores, pero en realidad solo consume 500 kilos la pregunta es ¿qué hacen con el resto del precursor? Ese seguimiento se hace a través de verificaciones que hacemos junto con Cofepris en cada una de estas industrias y ya llevamos algunos detenidos y algunas empresas que han sido inhabilitadas por desviar precursores químicos”.

El funcionario comentó que los resultados, son compartidos con el gobierno de Trump debido a que en el país del norte, no se hace esta tarea. Por cierto, que la Presidenta de México refirió que podría aceptarse la ayuda de Estados Unidos siempre y cuando no se viole la soberanía de México y sus agencias no rebasen los lineamientos del artículo 71 de la Ley de Seguridad Nacional.

Enfatizó que, ante el anuncio de Trump para declarar algunos cárteles de la droga de México como terroristas, se está evaluando la forma cómo se podría fortalecer la soberanía del país a través del marco jurídico.