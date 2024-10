Difícil establecer tiempos, pero va a funcionar la estrategia de seguridad: Sheinbaum

Va a funcionar la estrategia, fue la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, a las críticas a la estrategia nacional de seguridad presentada por el gobierno federal, este lunes.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria reconoció que no puede dar un plazo establecido para obtener resultados.

“La estrategia de seguridad va a funcionar, eso es para el pueblo, para la gente, va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día otro, pero va a funcionar porque primero, van a tener todavía más impacto los programas del bienestar; segundo, vamos a fortalecer la atención a las causas y eso va a ayudar; y tercero, vamos a fortalecer la coordinación, la inteligencia e investigación… va a funcionar, va a funcionar el plan, es muy difícil establecer mañana, pasado, un mes, pero nuestro compromiso es que disminuyan los índices delictivos”.

Señaló a la oposición de falta de autocrítica cuando hablan de casos como el del homicidio de alcalde Chilpancingo o de la violencia en Sinaloa, cuando el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está preso en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.

“Que el narcotráfico está dominando incluso el propio gobierno de Guerrero, mínima autocrítica de García Luna, ósea Calderón también, qué tienen que decir de García Luna, que está demostrado que tenía nexos con el narco, entonces la estrategia de seguridad va a funcionar y vamos a estar informando permanentemente, nos reunimos todas las mañanas en el gabinete y tomamos medidas todos los días para fortalecer entonces va a funcionar”.

Sheinbaum Pardo consideró que no les gustó, remarcó, es que está descartada una guerra contra el narco.

“No les gustó que dijera que no va a haber guerra contra el narco, lo vamos a seguir diciendo, hay estrategia, hay inteligencia y prevención, hay atención a las causas, pero no se va a regresar a un enfrentamiento fuera de la ley, que eso es lo que quiere la guerra, la guerra quiere decir permiso para matar eso no, no vamos a regresar, para todos aquellos que hablan de Estado de derecho es dentro del estado derecho y la protección de los derechos humanos y no va a haber colusión con el crimen como en el caso de Calderón, a eso nos referimos cuando decimos que no va a haber guerra contra el narco”.

Respecto al caso del asesinato del presidente Municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, señaló que se está trabajando con el gobierno del estado y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro García Harfuch y las instituciones de inteligencia para poder saber qué pasó, ante ello dijo, no se ocultará la verdad.

“Cuando haya problemas también lo vamos a informar porque aquí hay transparencia total, porque comentaron sobre lo que dijo el Secretario de Seguridad en torno al alcalde de Chilpancingo, él dijo la verdad, lo que se tiene y lo que no se puede decir, pues no se puede decir por la investigación, pero de nosotros siempre van a escuchar la verdad y va a funcionar la estrategia”.

Así mismo, después que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y García Harfuch supervisaran las acciones en Sinaloa por la violencia protagonizada por dos grupos del crimen organizado, informó que se seguirá atendiendo con labores de inteligencia e investigación.

La Jefa del Ejecutivo Federal también refirió que se analiza el tema del fentanilo, para lo cual mantendrá cercanía con el gobierno de Estados Unidos, aunque dijo que por ahora no tiene contemplada una reunión pronta con su homólogo Joe Biden.