FGR decidirá extradición o repatriación de “El Mayo” Zambada: Sheinbaum

*Responde a propuesta de “Alito Moreno”… “no queremos un zar, tenemos gran gabinete”

Se busca combatir al crimen organizado de acuerdo a lo que dictan las leyes y la Constitución fue lo que afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al ser cuestionada sobre la respuesta que dará el gobierno federal a la solicitud de Ismael “El Mayo” Zambada para ser repatriado a México y no extraditado.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria señaló que será la Fiscalía General de la República la que decida qué figura jurídica será la más conveniente para continuar con el combate a la delincuencia que realiza su administración.

“Lo tienen que decidir el Fiscal y el Fiscal ayer fue muy claro fue muy, muy claro entonces es la Fiscalía quien lo decide… tiene que quedar muy claro porque nosotros combatimos al crimen organizado, la delincuencia organizada, en el marco de la ley y fortalecemos las capacidades de investigación, inteligencia, que es uno de nuestros ejes, para poder en el Marco del código penal, del sistema penal acusatorio, de lo que existe en nuestro país, pues tener a un delincuente y la delincuencia organizada”.

Insistió que su administración no defenderá a ninguna persona. Por cierto que Sheinbaum Pardo nuevamente aseguró que a pesar de las imágenes difundidas en redes sociales, ella no tiene relación con Juan Pablo Penilla, uno de los asesores legales del líder del Cártel de Sinaloa y respondió así a integrantes del Partido Acción Nacional que acusaron de “narcogobierno”.

“Y la verdad es que uno no pregunta quién eres, quién no eres… pues vas caminando, vas a una reunión, vas y alguien se acerca, se toma una foto… te tomas la fotografía, pero eso no quiere decir que haya una relación con el personaje, con la persona esta, o las personas esta y repito nosotros somos muy claros en eso; no establecemos ninguna relación de contubernio con nadie, con nadie, con nadie y si estas personas tienen algo con la ley, pues tienen algo con la ley, entonces no protegemos a nadie entonces, es en efecto pues… ellos tienen mucha cola que les pisen”.

Por cierto que cuestionada sobre la iniciativa presentada al Senado, por Alejandro “Alito” Moreno, para crear la figura de “zar antidrogas” para el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, Sheinbaum Pardo simplemente señaló que ya se tiene un gran gabinete que trabaja contra el crimen organizado.

“Si tenemos un gran gabinete, ¿para qué queremos un zar? La verdad si es uno de primera el gabinete; Omar García Harfuch, pues es buenísimo, el general secretario Trevilla, pues, lo mejor que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, el almirante Morales de primerísima, que es secretaria de gobernación que es parte del gabinete, el Fiscal General de la República tenemos un gran gabinete para que para qué queremos un zar si tenemos un gabinete”.

Incluso comentó que si el también Líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca una reunión en el gobierno de Estados Unidos “a ver quién lo recibe”.