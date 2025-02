Este viernes Sheinbaum podría platicar con Trump para hablar de logros de México

*Niega que imponer aranceles a China sea condicionante de Estados Unidos

Podría ser esta semana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum, busque una nueva llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para hablar de los logros en materia de seguridad, comercial y de migración para mantener la pausa a la imposición de aranceles de 25% a nuestro país.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, la Primera Mandataria recordó que con Trump ha tenido tres llamadas telefónicas, dos antes de que asumiera su segundo mandato y la tercera cuando ya estaba en funciones.

“Esperamos que esta misma semana este viernes, pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes, ¿no? Estaría, si es necesario, buscando otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta, pues para llegar a un acuerdo”.

Para ello, dijo que los equipos de ambos países han estado trabajando tanto en el ámbito comercial como de seguridad. Después que Trump se dijo nada contento con Canadá y México por las acciones tomadas en materia de seguridad fronteriza, Sheinbaum propuso que para tener mayores resultados en cuanto al combate al fentanilo, sería importante que las tres naciones Estados Unidos, Canadá y México, investiguen la procedencia de dicha droga y cómo ingresa al país vecino.

“Uno de los temas que estamos planteando nosotros es que tiene que hacerse una revisión de por dónde entran los precursores, en todo caso dónde se fabrica el fentanilo y las propias pastillas, que es la forma más común de venderlas, a ver yo pregunto ¿entra por Estados Unidos los precursores? No sabemos o sea ¿por qué solo se dice que entra por México y por Canadá, por qué no investigar si entra por Estados Unidos, dónde se fabrican los precursores, cómo hablamos con los países que fabrican los precursores para que tengan controles en la fabricación de los precursores, por dónde se mueve, cómo llega, porque hay una acusación que entra solamente por la frontera de México y en eso tenemos que colaborar y coordinarnos, pero tenemos que hacer una revisión los tres países”.

Así mismo evitó dar a conocer detalles de la reunión entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; y su contraparte Howard Lutnick, Estados Unidos, pero negó que el gobierno de Trump exija como “condicionante” que México imponga aranceles a China a cambio de evitar los impuestos del 25 % a los productos mexicanos.

“Pues es que no es condicionante de Estados Unidos, el asunto es llegar a un acuerdo que permita proteger y garantizar que no haya aranceles entre nuestros países, que continúe el acuerdo comercial y en todo caso inicie la revisión el Tratado Comercial que tiene su fecha en el 2026 y que puede iniciar ahora, en darle prioridad a este acuerdo comercial y en todo caso ver cómo entre los tres países nos fortalecemos frente a otras regiones del mundo, es lo que hemos estado planteando y en ese sentido no planteamos en particular a China, sino aquellos países con los que no tenemos acuerdo comercial, en la conversación que tuve con el presidente de China en el G20, se lo plantee en el tema comercial se lo comenté nosotros tenemos el tratado comercial con Estados Unidos y esa es una de nuestras prioridades”.

La Jefa del Ejecutivo Federal argumentó que la manera de “fortalecer a los tres países frente a otras regiones del mundo” es defender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).