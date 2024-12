Balance general de política de seguridad de AMLO es negativo: México Evalúa

Militarización, debilitamiento de instituciones de seguridad y fortalecimiento a grupos criminales, fueron algunos de los resultados de la política en materia de seguridad implementadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así lo afirmó el “Análisis (In) Seguridad Pública en México 2018-2024″ de México Evalúa.

De acuerdo a su directora Mariana Campos, entre los temas considerados para la revisión está la solidez técnica de principales políticas, comportamiento de violencia y desempeño del sistema de seguridad pública y justicia además del impacto de la Guardia Nacional durante la pasada administración.

“Aunque existen claros obscuros, el balance general es negativo, principalmente por tres motivos. El expresidente entregó un país controlado por el crimen organizado, en varias regiones del país, adicionalmente llegó menos capacidades institucionales en materia de seguridad pública y justicia, por último, las principales políticas implementadas, aunque populares carecieron de fundamentos técnicos en este marco, la evidencia muestra que los operativos de la Guardia Nacional no fueron relevantes para la reducción de homicidios dolosos”.

Ello comentó, será la punta de lanza para analizar el comportamiento de la violencia delictiva y la expansión territorial del crimen y sus efectos. Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa señaló que hubo incoherencia entre el mensaje de López Obrador para una prevención social, pero dando fuerza a la militarización.

“Pareciera que la agenda de gobierno propone un abordaje integral de la violencia y la delincuencia, articulando tanto un enfoque punitivo con un enfoque de prevención social, sin embargo demasiado pronto, el expresidente López Obrador posicionó a la militarización como la principal estrategia del Ejecutivo Federal en materia de seguridad y de este modo terminó e incumplió la promesa de pacificación a través de la ruta civil, exponiendo a la población frente a mayores amenazas, en la práctica las políticas de López Obrador se caracterizaron por la incongruencia”.

Con ello enfatizó, se dejó expuesta a la población a mayores amenazas con el incremento de la violencia, también refirió que hubo una desconexión entre el diagnóstico, diseño y ejecución de un modelo que dijo incrementa la violencia, así mismo refirió que ante las principales coyunturas como el “Culiacanazo”, la caída de Ismael Mayo Zambada y las propias elecciones de 2024 dejaron ver que la paz depende de los criminales.

“No encontramos respuestas eficaces por parte del Estado mexicano, al contrario, nos dejaron ver entre otras cosas cómo la paz depende de organizaciones del crimen organizado, que las fuerzas armadas muchas veces son agentes de violencia y que el acceso de justicia depende en realidad de intereses políticos… El sistema de indicadores revela un balance negativo por tres motivos, primero incrementó la violencia política, segundo existe una parálisis de sistema de procuración y administración de justicia con niveles de impunidad superiores al 90 por ciento y en tercer lugar observamos un deterioro general del sistema carcelario de justicia penal”.

Entre las cosas que dijo que funcionarían bien fue la oportunidad de presumir una reducción de homicidios, pero urgió analizar los resultados de encuestas que muestran datos como la disminución de la percepción de inseguridad pues refirió que podrían ser causa de las bandas criminales.

“Y es probable que esta reducción del crimen urbano, no responda a la política pública sino a estos nuevos arraigos que existen entre grupos criminales que imponen la autoridad a nivel territorial, tanto en el ámbito político, económico y social, dicho en otra manera, yo no descarto la posibilidad que esta reducción responda incluso al control que ejerce el crimen organizado sobre la dinámica cotidiana, veamos el caso de Sinaloa que me parece el mayor reflejo a partir de la guerra del Cártel de Sinaloa, la violencia homicida explotó y todas las consecuencias económicas, incluyendo el cierre de negocios, las pérdidas millonarias que eso significa pues son una realidad resultado de esta nueva voluntad criminal”.

Insistió que a pesar que se mantenga como uno de los legados de López Obrador, la supuesta reducción de homicidios ante la presencia de la Guardia Nacional, sin embargo, explicó que se determinó que donde hubo presencia de esta fuerza, los grupos delincuenciales aumentaron sus actos violentos en estados como Guerrero y Sinaloa, por último, lamentó que a largo plazo la militarización y los altos niveles de impunidad dejarán cambios irreversibles.

Para Nancy Canjura, experta en políticas de seguridad, a pesar que el tener 130 mil elementos de la GN podría significar una ventaja, también es importante considerar la falta de capacitación y pericia que debería tener este grupo de seguridad encontrando además falta de estrategia y herramientas que se vieron reflejadas en emboscadas o accidentes.

Gibrán Ramírez diputado de Movimiento Ciudadano resaltó un manejo tramposo de las cifras en las conferencias matutinas del exjefe del Ejecutivo Federal.

