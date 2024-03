Cadena perpetua a policías, exige madre del normalista asesinado

“Se espera que el gobierno les dé cadena perpetua a los tres policías ya identificados y que el gobierno tiene guardados… no entiendo por qué los tienen resguardados” señala Lilia Vianey, Romero, madre de Yanqui Khotan, estudiante de la Escuela Normal de Ayotzinapa, quien fuera asesinado el pasado jueves en Chilpancingo por policías estatales.

La madre del joven a firma que nadie de Fiscalía General de la República se ha comunicado con ella, pese a que el presidente ordenó la atracción del caso. Reveló que ni la gobernadora del estado, la morenista Evelyn Salgado se ha acercado a ellos para brindarles su apoyo.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, dijo que los únicos datos que tiene son por parte de los muchachos que iban en la camioneta, es que “iban por unas muchachas a Chilpancingo cuando llegó la policía en motos a reprenderlos… comentan que iban borrachos, drogados que llevaban armas que dispararon a los policías y eso es totalmente falso, los policías dispararon, por eso repelieron la agresión”.

“Lo que se sabe es que los policías llegaron a golpear la camioneta y le dispararon a mi hijo directamente”, señaló.

Lilia aprovechó señalar “Ciro Gómez del noticiero de Imagen subió un video del baile y el afirma que yo fui al baile… Yo no sé en qué momento me vio el señor…quiero que el señor Ciro en ese video me identifique”,

Aseguró que iba llegando a casa cuando le hablaron del hospital y junto con las hermanas de Yanqui “nos fuimos inmediatamente, nos dirigimos al lienzo charro a pedir a los jóvenes su apoyo para que nos trasladaran”.

Sobre su Yanqui Khotan, compartió que era un joven que había ayudado mucho a sus hermanas, a sus sobrinos los trató como hijos, e incluso a ella le buscó un especio para trabajar en la Normal, en donde vende comida en la cooperativa y que se había esforzado mucho para continuar con su educación.

Respecto a las circunstancias dijo desconocer sobre la camioneta que conducían y concluyó que “ebrios o no ebrios, drogados no drogados, no es motivo para matar ni agredir”, por lo que reiteró su exigencia de justicia.