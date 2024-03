“Homicidio a sangre fría, el gobierno del estado asesinó a nuestro compañero”: Estudiantes de Ayotzinapa

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa afirman que no claudicarán en su exigencia de justicia

Estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos manifestaron su exigencia de justicia por lo que llamaron un “homicidio a sangre fría”, perpetrado en contra de uno de sus compañeros y responsabilizaron a la Fiscalía del estado de Guerrero tras los hechos ocurridos la noche de ayer en Chilpancingo.

Denunciaron que, de acuerdo con lo que dicho por testigos oculares, en la unidad en la que viajaban sus cuatro compañeros “les fueron sembradas cosas”.

Rechazaron que los estudiantes iniciaran el enfrentamiento, por lo que exigieron la solución al caso.

"Para el gobierno ser estudiante es un pecado, ser normalista rural es un delito, pero ser de #Ayotzinapa merece la muerte...": normalistas



Video: Prensa Ayotzi pic.twitter.com/zfnDCjKJqh — W Radio México (@WRADIOMexico) March 8, 2024

Afirmaron que los normalistas son apartidistas y recalcaron el hartazgo de un gobierno que no escucha.

Y el mensaje para la gobernadora del estado, Evelyn Salgado fue que “su diálogo es una transformación de cuarta”, por lo que seguirán en constate lucha hasta dar con el culpable de este homicidio.

Señalaron que el gobierno “lo único que quiere es provocarnos miedo ,no nos vamos a cansar hasta tener justicia para nuestro compañero que fue asesinado por el gobierno del estado”.

Incluso, especularon que luego del rechazo del presidente López Obrador de recibir a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, los hechos ocurridos anoche pudieron ser “provocados por ellos”.

Por ello, afirmaron que “en Ayotzinapa no descansaremos hasta la detención del responsable… 7 de marzo no se olvida… no claudicaremos hasta saber la verdad y se esclarezca todo”, sentenciaron.