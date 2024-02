Abrirá AMLO nueva sección en mañanera para hablar de bots

Se suma nueva sección en la “mañanera”, en esta ocasión se dedicará para aclarar el manejo de bots en las redes sociales, así lo dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, al indicar de la necesidad que sean especialistas quienes expliquen desde modos hasta costos de las campañas que se hacen a través de diversas cuentas sobre todo de la red social “X”.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario indicó que ha sido a través de bots como se ha difundido y hecho tendencia el #NarcoPresidente, con el cual se difundió el reportaje donde se le involucra de haber recibido financiamiento del Cártel de Sinaloa para su campaña presidencial de 2006.

“Porque necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación, o sea no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo sino son robots pero cómo opera eso y cuánto cuesta porque estamos hablando de millones de pesos para una campaña así, voy a invitar a uno o dos especialistas porque esa es una amenaza hacia adelante, ya no en el caso de nosotros afortunadamente en México la gente está muy politizada, muy consciente y en vez de afectarnos, nos fortalece”.

Indicó que esta práctica continuará por lo que consideró necesario abrir un espacio en sus conferencias para que la gente, sobre todo dijo, los jóvenes conozcan esta forma que aseguró, se utiliza para manipular.

“Y eso va a ser una muy buena contribución, si les parece vamos a abrir este tema en las mañaneras, podríamos hacerlo cada quince días, hablar del tema porque es un asunto no es sólo de México sino es un asunto mundial y va a ayudar mucho no sólo en nuestro país, sino a nivel mundial porque no es un asunto sólo de la academia, de un análisis, de reflexión, sino es algo que debe de manejarse políticamente, es decir difundir mucho, sí, como Quien es Quien en los Bots, algo así, una sección, ya está”.

Insistió que existe una campaña articulada en su contra, desde el exterior y muestra de ello fue el trabajo de Tim Golden.

“Esto fue una campaña a lo mejor hasta armada, primero sale lo del artículo y luego viene esta campaña en las redes con 170 millones de vista y es muy probable que todo esté articulado, porque una denuncia así, no tienen ningún efecto, políticamente, no daña pero lo que sí puede dañar, puede, y en otros tiempos sí era como una dinamita, es la repetición, y que se haga masiva, la información, extensiva”.

López Obrador enatizó que el uso de esta herramienta es parte de la mafia de publicistas internacional, aunque consideró que ello ya no funciona.

Respecto al reportaje publicado por ProPublica, el Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que no tiene interés de demandar al medio o al periodista Tim Golden ante la información que señaló, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) les entregó y es que dijo no tendría futuro y más que la denuncia es “dar a conocer el modus operandi de este periodismo afamado, que está al servicio de minorías para destruir el prestigio, la fama pública de dirigentes que no les conviene a los gobiernos hegemónicos o que no ven con buen ojo los potentados”.