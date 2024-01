Muy bien” que los fifís quieran hacer su propia mañanera: AMLO sobre conferencias de Xóchitl

Como “muy bien” calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador que una “candidata del bloque conservador” anunció que ya tendrá sus mañaneras.

Después que la virtual candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, anunció que también tendrá su propia conferencia matutina como parte de su estrategia de intercampaña, el Primer Mandatario opinó que es parte de la vida democrática del país.

“Ahora ya me enteré que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto, a las diez de la mañana no le hace, es que los fifís, no crean que se levantan temprano, pero está bien, esto es parte de la libertad”.

Sin pregunta expresa ni dar nombres, insistió que no puede haber nada más importante que garantizar el derecho a la información.

“Cuando teníamos nosotros nuestra mañanera hace más de 20 años, cuando fui Jefe de Gobierno, salieron también del bloque conservador, un partido, el PAN, que iban a la misma hora a informar ya hay ese antecedente y estuvieron como un mes, dos meses, tres meses, iban al hotel de la Ciudad de México y chocolate, café con leche y pan o sea, así como a ustedes que los atendemos aquí, pero no duraron”.

Celebró que exista la posibilidad de mantener debates donde se manifiesten los distintos puntos de vista, y se garantice el derecho a disentir, y que haya crítica y réplica. A propósito de la confianza en las instituciones públicas destacó la encuesta que levantó el INEGI sobre la opinión de la población mayor a 18 años, los resultados señaló, da muestra que no hay una militarización y sí aceptación en materia de seguridad.

“Acerca de la militarización, no usen a las fuerzas armadas en materia de seguridad porque es militarizar, ¿qué es eso? No me vengas con esos cliché y explícamelo”.

Detalló que según el INEGI, la Secretaría de Marina tiene 86.8 de aceptación, el Ejército Nacional 83.5, mientras la Guardia Nacional el 76.2 y la policía estatal alrededor del 55% por lo que enfatizó, la postura de la militarización, se puede debatir.