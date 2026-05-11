¡Edomex bajo el agua! Ecatepec colapsa por tormenta y Naucalpan bajo alerta por desborde del Río Hondo
Inundaciones en Ecatepec paralizaron el Mexibús, mientras que en Naucalpan el Río Hondo amenaza con desbordarse tras alcanzar niveles críticos.
La tarde de este lunes 11 de mayo, una intensa lluvia causó severas afectaciones en diversos municipios del Valle de México.
Ecatepec y Naucalpan se reportan como las zonas más afectadas con vialidades colapsadas y cuerpos de agua al límite de su capacidad.
Ecatepec: Operativo Tormenta y rescate ciudadano
El gobierno de Ecatepec desplegó el Operativo Tormenta para desazolvar algunas zonas que resultaron afectadas, donde elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal apoyaron a personas para trasladarlas en las patrullas a lugares seguros.
Algunos de los puntos más afectados son Avenida Nacional y calle Ombúes, fraccionamiento Jardines de Morelos; San Juan de Los Lagos, en La Guadalupana, y sobre Circuito Cuauhtémoc, a la altura del mercado Pichardo Pagaza.
El personal de Sapase, con apoyo de vactors, se trasladó a avenida Nacional, donde se generó un espejo de agua de aproximadamente 300 metros, lo que afectó el paso vehicular y el servicio del Mexibús Línea 1.
Naucalpan: Emergencia en el Río Hondo
En Naucalpan el Río Hondo, alcanzó sus máximos niveles de capacidad, ocasionando escurrimientos en algunos puntos.
En la colonia el Conde, vecinos de la colonia El Conde reportaron a través de redes sociales escurrimientos e inundaciones importantes en calles y avenidas, sin que las autoridades locales y estatales, les estén apoyando.