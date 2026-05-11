¡Edomex bajo el agua! Ecatepec colapsa por tormenta y Naucalpan bajo alerta por desborde del Río Hondo

La tarde de este lunes 11 de mayo, una intensa lluvia causó severas afectaciones en diversos municipios del Valle de México.

Ecatepec y Naucalpan se reportan como las zonas más afectadas con vialidades colapsadas y cuerpos de agua al límite de su capacidad.

Ecatepec: Operativo Tormenta y rescate ciudadano

El gobierno de Ecatepec desplegó el Operativo Tormenta para desazolvar algunas zonas que resultaron afectadas, donde elementos de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal apoyaron a personas para trasladarlas en las patrullas a lugares seguros.

FOTO: José Cruz Ampliar

Algunos de los puntos más afectados son Avenida Nacional y calle Ombúes, fraccionamiento Jardines de Morelos; San Juan de Los Lagos, en La Guadalupana, y sobre Circuito Cuauhtémoc, a la altura del mercado Pichardo Pagaza.

El personal de Sapase, con apoyo de vactors, se trasladó a avenida Nacional, donde se generó un espejo de agua de aproximadamente 300 metros, lo que afectó el paso vehicular y el servicio del Mexibús Línea 1.

FOTO: José Cruz Ampliar

Naucalpan: Emergencia en el Río Hondo

En Naucalpan el Río Hondo, alcanzó sus máximos niveles de capacidad, ocasionando escurrimientos en algunos puntos.

FOTO: José Cruz Ampliar

En la colonia el Conde, vecinos de la colonia El Conde reportaron a través de redes sociales escurrimientos e inundaciones importantes en calles y avenidas, sin que las autoridades locales y estatales, les estén apoyando.

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