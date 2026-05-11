Incendio en refinería de Salina Cruz, Oaxaca, deja seis heridos de gravedad

La noche de este lunes se registró un fuerte incendio al interior de la refinería ‘Antonio Dovalí Jaime’, en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Petróleos Mexicanos (PEMEX) informó que seis personas resultaron gravemente heridas, y quienes ya se encuentran recibiendo atención médica en un hospital de la zona.

De acuerdo con los reportes de Manuel Alberto Maza, titular de Protección Civil de Oaxaca, el siniestro ocurrió minutos después de las 20:30 horas.

Los hechos ocurrieron mientras una cuadrilla realizaba labores de soldadura en una de las áreas operativas.

La explosión fue consecuencia de una acumulación de gases y residuos, ya que no se había drenado la totalidad del combustible en la zona donde se ejecutaban los trabajos.

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